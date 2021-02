Algérie: Le Hirak populaire, une référence et un rempart impénétrable à toute tentative d'infiltration

Alger — Le ministre de la Communication, Porte- parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que le Hirak populaire est devenu "une référence" pour les peuples et «un rempart» impénétrable aux tentatives d'infiltration multiples, rappelant que le Gouvernement a élaboré des lois pour «battre en brèche les prétextes et barrer la route» aux actions hostiles des ennemis qui exploitent l'espace cybernétique pour répandre leur venin.

Dans un entretien au quotidien "El Massa", M. Belhimer a souligné que le peuple algérien «a donné au monde entier une leçon de pacifisme et de civisme, à travers le Hirak du 22 février 2019, qui avait atteint le summum de la liberté, de de la maturité et de la conscience pour remettre le processus d'édification nationale sur les rails, barrer la route aux fauteurs de trouble et de discorde et faire tomber les forteresses de la corruption qui ont failli compromettre l'avenir des générations».

Le Hirak populaire dont nous nous apprêtons à célébrer la deuxième année est devenu «une référence pour les peuples et les élites, et un rempart impénétrable aux tentatives d'infiltration multiples sur les réseaux sociaux et les sites d'information douteux érigés en tribunes".

En réponse à une question sur le rôle attendu des médias nationaux pour faire face aux campagnes ciblant l'Algérie, M. Belhimer s'est dit convaincu que ces médias "qui ne manquent jamais à leur devoir, n'ont pas hésité un instant à contrer toutes les campagnes, de même qu'ils n'ont pas besoin de tutelle administrative, ni de leçons de patriotisme".

"Les médias font partie intégrante de la cohésion nationale et la presse nationale fait montre d'un haut niveau de professionnalisme et ce depuis la première semaine du hirak béni mais également lors des occasions nationales et des événements régionaux, notamment la crise sanitaire actuelle", a-t-il rappelé.

Lors de cet entretien, le porte-parole du gouvernement a tenu à préciser que le régime marocain "a recruté des centaines d'agents dans le monde virtuel pour attaquer l'Algérie". "Nous connaissons bien leurs localisations grâce à la technologie moderne", a-t-il fait observer.

Il est également "évident" que ce régime procède de manière "méthodique et coordonnée", a-t-il rappelé, relevant que le travail des médias nationaux qui "fournissent des informations fiables" est "une source d'agacement pour le régime marocain. Aussi, ces médias influencent de plus en plus l'opinion publique au Maroc, ce que je crois étant la meilleure riposte, d'autant plus que des journalistes marocains connus avaient reconnu la faiblesse de la machine de propagande marocaine face aux médias algériens", a affirmé M. Belhimer.

Evoquant les engagements du Président de la République contenus dans son programme électoral, le ministre a affirmé que les contours de l'Algérie nouvelle «commencent à se dessiner, en changeant de nombreuses pratiques et en se débarrassant de plusieurs méthodes de manipulation des esprits à travers la diffusion de fake-news ou en s'adressant, par procuration, aux citoyens ou par le biais de tribunes médiatiques.

Le ministre a mis en avant la nécessité de tenir une rencontre avec les walis et les autres responsables pour s'enquérir des réalisations et définir les mesures à prendre pour gagner du temps et améliorer la qualité du service, estimant que ces réunions constituent un "message" aux responsables qu'ils ont la même mission, celle de servir le pays et le citoyen.

Au volet international, le Ministre de la Communication a réitéré les positions "indéfectibles" de l'Algérie vis-à-vis de certaines causes et questions, affirmant que l'Algérie "plaide toujours pour le Maghreb des peuples».

Il a également réaffirmé la position "immuable" de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne qui demeure, poursuit-il, une cause "axiale", exprimée du plus haut sommet de l'Etat, représenté par le Président, M. Abdelmadjid Tebboune, jusqu'aux simples citoyen et écolier.