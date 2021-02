Algérie: Banques - Le taux des réserves obligatoires réduit à 2% à compter du 15 février

Alger — Le Comité des opérations de politique monétaire (COPM) de la Banque d'Algérie (BA) a décidé de réduire le taux des réservesobligatoires, le portant de 3 à 2%, à compter du 15 février en cours, en vue de renforcer les capacités de financement des banques dans le cadre de la politique nationale de relance et de diversification économique, a indiqué lundi la Banque dans un communiqué.

La décision a été prise lors d'une réunion ordinaire, tenue jeudi 4 février sous la présidence de M. Rosthom Fadli, gouverneur de la Banque d'Algérie, et qui a été consacrée à la revue des principales évolutions de la situation économique, monétaire et financière nationale et internationale, ainsi que de ses perspectives à court et moyen terme notamment, celles ayant trait à l'évolution de l'inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance économique.

Ainsi, et à la lumière de ces évolutions et de leurs perspectives à moyen terme, le Comité des Opérations de Politique Monétaire a décidé de réduire le taux de réserve obligatoire de 3 à 2% et ce à compter du 15 février 2021, a précisé le communiqué.

Lors de cette réunion, le COPM a fait état d'un niveau "modéré" de l'inflation moyenne qui a atteint 2,4% à fin décembre 2020 contre 1,9% en 2019.

"Bien qu'il soit en légère hausse par rapport à celui enregistré en 2019, le taux de l'inflation reste en ligne avec les objectifs de la politique monétaire", a souligné la Banque centrale.

Hausse de 3% des crédits bancaires, amélioration des ressources bancaires fin 2020

La croissance des crédits est estimée, quant à elle, à 3% pour la fin 2020, en dépit du contexte de "fort choc interne" induit par les effets de la pandémie Covid-19, a indiqué le Comité, tout en évoquant une "évolution" des ressources des banques qui s'est "nettement améliorée" comparativement au 1er semestre 2020.

Dans ce contexte, le Comité des opérations de politique monétaire a relevé que le plan de relance économique national, nécessitera un accompagnement certain du secteur bancaire en termes de financement.

Abordant l'évolution du marché pétrolier, le Comité a estimé que "malgré le redressement récent des prix, le marché reste hypothétique et fortement soumis à la reprise de la demande mondiale, en contexte de signaux conjoncturels positifs et d'annonces de plans de relance économique conséquent".