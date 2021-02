Algérie: Plusieurs actions de modernisation des infrastructures postales concrétisées en 2020

Alger — Plusieurs actions en matière de développement et de modernisation des infrastructures postales et de promotion du e-paiement, ont été concrétisées au cours de l'année 2020, indique le ministère de la Poste et des Télécommunications dans son bilan d'activités pour l'année 2020.

Parmi ces actions figurent notamment la réhabilitation de 145 bureaux de poste et réaménagement de 115 autres, l'aménagement et réhabilitation de 10 centres de tri et d'un centre de colis postaux (Alger) et l'aménagement, réhabilitation et équipement de 25 centres de dépôt et de distribution, précise le bilan publié sur le site web du ministère.

En matière d'optimisation de la gestion des liquidités financières au niveau du réseau postal, le bilan estime que c'est grâce à une "coordination agissante" entre le département ministériel de la Poste et la Banque d'Algérie, que le niveau de retrait enregistré, lors de l'exercice 2020, "est resté proche de celui constaté lors de l'exercice 2019".

"En effet, le montant des retraits effectués sur compte CCP en 2020 est de l'ordre de 4.549 milliards DA soit une baisse de -2% par rapport à 2019", note le ministère pour qui "cette baisse peut être imputée à l'augmentation de l'usage des moyens scripturaux (chèques certifiés, chèques postaux), et l'accroissement des virements de compte à compte".

Le montant des retraits effectués à travers les Guichets automatiques bancaire (GAB) en 2020 s'élève, quant à lui, "à 956 milliards DA soit une augmentation de l'ordre de 15% par rapport à 2019".

Il s'agit aussi de la distribution, en 2020, de 3.840.433 cartes électroniques Edahabia, soit une augmentation de 335,45% par rapport à l'année 2019 qui a vu la distribution de 881.947 cartes", de même que le nombre d'opérations effectuées sur TPE d'Algérie Poste qui a "fortement" augmenté (+773%)".

Le payement en ligne, via la plateforme d'Algérie Poste, a connu, quant-à-lui, une "croissance" en termes de nombre d'opérations. En effet, il a été enregistré "un taux d'évolution de 487%, avec 3.939.623 opérations en 2020 par rapport à l'année 2019, qui a enregistré 671.199 opérations".

D'autres services innovants ont été lancés comme le retrait sans carte "Cardless" permettant aux clients d'Algérie Poste, détenteur de la carte Edahabia, d'effectuer des retraits d'argent dans tous les GAB sans l'utilisation de la carte monétique, ainsi que paiement mobile par QR Code "Barid Pay", sans le recourt à un TPE.

Algérie Poste a signé également des conventions de coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et avec le ministère de l'Education nationale portant numérisation des services de paiement des frais universitaires et scolaires au niveau des établissements postaux, des GAB, et sur Internet en utilisant la carte Edahabia.