Algérie: Boukadoum prend part à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe sur la Palestine

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a pris part, lundi au Caire, à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.

«Je participe aujourd'hui au Caire à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, consacrée au renforcement de la solidarité et de l'action arabe commune, et à l'ancrage des constantes et références arabes et internationales envers la cause palestinienne », a tweeté M. Boukadoum.

Selon les mêmes sources, « une décision commune avec l'accord de l'ensemble des Etats arabes sera rendue lors de cette réunion à l'effet de mettre en avant la position arabe envers la cause palestinienne et les droits du peuple palestinien et la poursuite du soutien des efforts palestino-arabes communs dans les foras internationaux ».

Il s'agit également de soutenir ce droit, de renforcer la dynamique du droit international notamment au niveau de la Cour pénale internationale et de souligner l'engagement du soutien financier arabe à l'Etat de Palestine.