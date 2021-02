Seychelles: Le taux de pauvreté aux Seychelles était en baisse avant que le Covid-19 n'affecte le pays, selon une étude

Le taux de pauvreté aux Seychelles était sur la bonne voie avant que l'industrie du tourisme de la nation insulaire ne soit paralysée par le COVID-19, selon une nouvelle étude.

L'étude a révélé qu'il y avait eu une réduction de 13,5% de la population vivant sous le seuil de pauvreté aux Seychelles entre 2017 et 2018.

L'étude portant sur 2'036 ménages a été publiée la semaine dernière par le Bureau national des statistiques des Seychelles (NBS) et la Banque mondiale.

Le précédent rapport faisait etat de 40 % de pauvreté parmi la population seychelloise.

La statisticienne du NBS Julia Joubert a déclaré lors d'une conférence de presse que le rapport a révélé qu'environ 25 pour cent de la population des Seychelles vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un revenu de 4 376 SCR (206 $) par mois et par adulte.

Ce qui n'est pas encore clair, c'est dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a affecté le taux de pauvreté aux Seychelles. La crise a presque mis un terme à l'industrie du voyage dans le monde, ce qui nuit gravement aux entreprises des Seychelles.

Le consultant seychellois Benjamin Vel a déclaré à la SNA que la définition du seuil de pauvreté peut être délicate.

« Bien que nous n'ayons pas de pauvreté relative ou absolue, nous avons toujours une pauvreté de revenus. Nous avons ce que nous appelons les travailleurs pauvres pour la simple raison qu'une personne qui gagne 5'000 voire 8'000 roupies et vit seule sans autre soutien à des difficultés pour joindre les deux bouts », a déclaré M. Vel.

Il existe deux approches pour définir le seuil de pauvreté. On considère que le seuil de pauvreté est un concept absolu, indiquant le niveau de consommation nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires et non alimentaires minimum.

La deuxième approche interprète le seuil de pauvreté comme un concept relatif, de sorte que la pauvreté est comprise comme une situation de privation relative. Les valeurs réelles des seuils de pauvreté relative augmentent avec les conditions économiques (et sociales) du pays.

M. Vel a dit qu'avec le taux élevé du logement et l'augmentation du coût de la vie, le salaire d'une personne n'est pas suffisant même si on fait deux ou trois emplois.

« Nous ne sommes plus une société agraire car les gens vivent dans des appartements, certains ne peuvent donc pas avoir leur propre jardin et doivent donc aller travailler, mais pour beaucoup, le salaire ne suffit pas. Nous devons repenser le salaire vital des gens et nous demander si nous payons suffisamment les gens pour qu'ils puissent vivre en particulier dans les temps difficiles d'aujourd'hui. En fait, il s'agit d'un débat mondial », a-t-il ajouté.

Avec la pandémie COVID-19 où de nombreuses entreprises ont dû rationaliser tandis que d'autres ont fermé leurs portes, il est de plus en plus difficile d'avoir un revenu supplémentaire, a déclaré M. Vel.

Il a dit que dans le climat économique difficile d'aujourd'hui, il ne suffit pas de demander aux gens de se lever et de travailler.