Algérie: Khenchela - Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19

Khenchela — La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée lundi dans la wilaya de Khenchela depuis l'hôpital Ahmed Ben Bella, ciblant dans une première phase les travailleurs du secteur de la santé.

Les premières doses de vaccin ont été administrées au directeur local de la Santé (DSP), Lazhar Mordjane, le directeur local de la Protection civile, Abdelmalek Boubertakh et le médecin spécialiste Mabrouk Mamen, en présence des autorités sécuritaires et militaires, et du wali de Khenchela, Ali Bouzidi, qui a supervisé le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus à l'établissement public hospitalier (EPH) Ahmed Ben Bella.

Après avoir été vacciné contre la Covid-19, le DSP a affirmé à l'APS que la wilaya de Khenchela a reçu, dans la nuit de dimanche à lundi, un quota de 700 doses environ de vaccin "AstraZeneca" en vue du lancement aujourd'hui de la vaccination au profit des travailleurs du secteur de la santé, en attendant de cibler, dans une seconde phase, les personnes âgées et les citoyens souffrant de maladies chroniques, et de l'étendre en phase finale aux plus de 18 ans.

Pour sa part, le chef de l'exécutif local a révélé qu'en prévision du démarrage de la campagne de vaccination à travers la wilaya, 33 centres ont été désignés à cet effet, dont 12 centres mobiles qui auront pour mission de vacciner la population des zones d'ombre et des régions isolées relevant de 20 communes de la wilaya.

Le responsable a également appelé les citoyens souhaitant se faire vacciner contre la Covid-19 à se rapprocher des différentes structures publiques de santé de proximité, des établissements hospitaliers et des centres de vaccination afin de s'inscrire et d'être programmés ultérieurement.