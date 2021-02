Congo-Brazzaville: Giberly Mouanda-Mouanda - Agri et Partenaires souhaite la réhabilitation de la route de Samoussoualou

Implantée dans le district de Kayes, la coopérative Agri et Partenaires opère depuis trois ans dans la filière maïs au village Samoussoualou. Dans un entretien exclusif avec Les Dépêches de Brazzaville, Giberly Mouanda-Mouanda, président de cette structure agricole évoque les difficultés d'acheminement des produits vers Nkayi.

Votre coopérative est spécialisée dans la production du maïs. Depuis trois ans, qu'avez-vous déjà réalisé ?

Agri et Partenaires est une coopérative cosmopolite, regroupant les jeunes congolais venus de tous les départements du Congo. Nous intervenons dans la production du maïs hybride jaune dans le district de Kayes, département de la Bouenza. Depuis 2018, notre groupement connait une évolution fulgurante, en dépit de quelques difficultés d'ordre technique. Nous avions démarré nos activités avec 10 hectares. La deuxième année, nous avons augmenté notre capacité d'exploitation à 15 hectares. Aujourd'hui, Agri et Partenaires a atteint 30 hectares de maïs jaune. Cette variété nous produit 10 tonnes de maïs par hectare, soit 180 tonnes de maïs à la première récolte qui commence en mars.

Sur le terrain, nous rencontrons des difficultés de tout genre. La première concerne le mauvais état de la piste agricole. Longue d'à peine 15 km, cette voie qui va de Samousoualou à Nkayi devient quasi-impraticable. Au début, nous l'avons réhabilitée et traité les bourbiers avec l'appui des populations riveraines. Aujourd'hui, le tronçon que nous parcourions d'habitude en 30 minutes, nous prend 2 heures du temps en saison pluvieuse. L'année dernière, nous avons éprouvé des difficultés pour acheminer 70 tonnes de maïs vers Nkayi. C'est ainsi que nous sollicitons l'intervention du gouvernement, car une fois aménagée, cette piste agricole servira en même temps à la population qui est aussi confrontée à la même réalité.

Agri et Partenaires a aussi besoin du matériel agricole. Grâce au financement octroyé par le Projet d'appui à l'agriculture commerciale (PDAC), nous avions acquis un semoir depuis la Turquie. D'ordinaire, pour cultiver nos champs, nous louons un tracteur mais à un prix élevé. Nous rassurons l'opinion aujourd'hui que notre coopérative est déterminée à devenir le plus grand producteur de maïs au Congo. Donc, si Agri et Partenaires peut acquérir ses propres engins, elle sera capable de produire 100 hectares de maïs par saison, et plus de 500 tonnes l'année. Pour atteindre cet objectif, nous demandons au gouvernement de nous réhabiliter cette route et de nous aider à avoir notre propre matériel technique.

Votre coopérative emploie combien de personnes ?

Nous employons des dizaines de jeunes mais prioritairement ceux du village Samousoualou. Pendant le sarclage, la récolte, l'abattage, l'entretien et tout ce qui se fait manuellement, cette main d'œuvre augmente car il nous faut beaucoup de gens. Cela permet à ces derniers de s'auto-prendre en charge. Notre ambition est de devenir la plus grande coopérative du Congo afin de contribuer à la diversification de l'économie et à la création des emplois, comme veut le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso. Pour toucher la vérité du doigt, le président du conseil départemental de la Bouenza, Fulgence Mouhangou a visité récemment notre plantation.

Comptez-vous élargir vos activités à d'autres filières agricoles ?

Agri & Partenaires rêve grand. Nous souhaiterions, avec l'appui des pouvoirs publics, devenir le premier producteur et exportateur du maïs au Congo. Une fois que nous avions maîtrisé la production, nous étudierons la possibilité de transformer la matière première sur place ensuite la vendre. Nous envisageons de mettre le cap sur la production du soja, une autre culture de grande importance afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire.

Quels sont vos objectifs à long terme ?

Agri et Partenaires est un groupe cosmopolite de jeunes venus des quatre coins du Congo. Nous projetons étendre nos activités agricoles à d'autres départements du pays dont Gamboma dans le département des Plateaux où nous ciblons déjà la culture et la transformation de l'igname. Ayant acquis déjà une expérience en la matière, nous comptons organiser des sessions de formation au profit des jeunes désireux de se lancer dans la production agricole.