Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'Unicef organise la riposte à Ebola à Butembo

Vingt-quatre heures après la déclaration du ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, annonçant la réapparition de la maladie à virus Ebola à Butembo dans la province du Nord-Kivu, la riposte s'organise déjà pour couper net la transmission de cette maladie qui a déjà fait, le 3 février dernier, son premier décès, une femme âgée de quarante-deux ans.

Sur le terrain, l'Unicef organise actuellement l'envoi de matériel et de fournitures médicales qui seront acheminés depuis Goma et Beni dans la province du Nord-Kivu ainsi que Mbandaka dans la province de l'Équateur.

L'agence onusienne annonce dans un communiqué de presse publié par sa cellule de communication à Kinshasa que le personnel du bureau de l'Unicef à Beni est déjà sur place à Butembo pour soutenir la Division de la Santé du Nord-Kivu. En sus de cela, d'autres spécialistes de communication pour le développement de l'Unicef se rendront dans la zone touchée pour mobiliser la communauté, informer le public et soutenir les activités de suivi afin que les personnes devant recevoir le vaccin Ebola soient informées.

En étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales, l'Unicef œuvre pour soutenir la mobilisation communautaire, les activités de décontamination ainsi que les mécanismes de contrôle de l'infection. Au-delà de toutes ces activités, l'Unicef s'active aussi dans la recherche des cas contacts de la victime.

Rappelons que les provinces du Nord-Kivu, de l'Ituri et du Sud-Kivu avaient été touchées par la deuxième épidémie d'Ebola la plus meurtrière au monde en août 2018. Elle a duré vingt-trois mois et a tué deux mille deux cent quatre-vingt-sept personnes et en a infecté trois mille quatre cent soixante-dix, les enfants représentant environ 28% des cas.

Au cours de cette période, l'Unicef a soutenu trois mille huit cent douze centres de santé en leur fournissant des services essentiels d'eau, d'hygiène et d'assainissement. L'agence de l'ONU a aussi apporté un soutien psychosocial à plus de seize mille enfants. Elle a, en outre, contribué à informer plus de trente-sept millions de personnes sur la maladie.