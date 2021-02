Congo-Brazzaville: Focus - Les étudiants de l'Institut international (2i) édifiés sur les métiers du pétrole

Alfred Charles Sockath, président de SO4 Think Tank a entretenu le 5 février les étudiants de l'Institut international 2i sur les métiers du pétrole et les opportunités offertes aux étudiants, futurs cadres de demain dans le secteur.

« Métiers du pétrole difficiles mais passionnants », tel a été le thème de ce focus qui a réuni les étudiants de différentes filières de cet établissement supérieur dans le cadre de la vulgarisation des formations pétrolières au sein de l'Institut international 2i.

La communication théorique de l'orateur a été appuyée par la projection des videos sur le circuit que suit cette matière organique de l'exploration et l'exploitation jusqu'à la commercialisation. Animé dans une dynamique interactive, cet exposé intègre l'un des objets de SO4 Think Tank à savoir mener des réflexions de prospective dans différents domaines scientifiques, techniques, économiques et des arts.

Dans son exposé, Alfred Charles Sockath a égrené la panoplie des métiers de pétrole dans les domaines aussi divers que variés tels la géologie, la géophysique, le gisement, qui sont les bases du métier et font partie de la recherche pétrolière mais aussi le forage, les métiers intermédiaires ceux du développement qui nécessitent des connaissances pointues en mathématique, physique, finances... A ces métiers intermédiaires s'ajoutent aussi d'autres métiers en lien avec l'économie, l'ingénierie, les travaux divers, le droit, la comptabilité... Du transport des produits pétroliers à la pompe où sont commercialisés le kérosène, le pétrole lampant, le gas-oil, le butane en passant par le raffinage, les métiers des commerciaux ont leur importance tout comme celui de responsable des ressources humaines dont le choix des hommes à occuper différents postes clés à l'entreprise doit être méticuleux. « Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut », a-t-il dit.

A la fin de l'activité, les étudiants ont posé des questions sur divers aspects concernant le pétrole et son univers. Des généralités au partage de production en passant par la détermination des coûts du baril et l'avenir du pétrole dit « or noir », l'orateur a répondu à toutes les interrogations et éclairé la lanterne des étudiants par des réponses claires et précises. Aux étudiants, il a rappelé que seule une formation bien faite et bien accomplie peut permettre à tout étudiant de faire carrière dans les métiers du pétrole à la fois exigeants et passionnants.

Signalons que le Cercle de réflexion SO4 Think Tank se veut être une plateforme d'échange entre experts et sachants dans divers domaines des sciences techniques, des sciences de la communication et des arts, des nouvelles technologies etc...