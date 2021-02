Sénégal: Environnement - L'envers du décor des mines

La réparation des sites miniers ne se fait pas au fur et à mesure que se déroule l'exploitation. Ce décalage laisse place à des terres et des zones boisées dégradées comme à Lam-Lam dans la zone de Tivaouane. C'est encore le cas dans la commune de Pout où une nuée de poussière importune les habitants du village de Ngomène, à proximité de la mine de Dangote Cemente Sénégal.

Lam-Lam pour la restauration et la reforestation des carrières abandonnées

Le village de Lam-Lam ne tire pas encore profit de la richesse de son sous-sol où des sociétés exploitent les phosphates depuis 1945. Aujourd'hui, la préoccupation majeure des populations reste la restauration et la reforestation des carrières abandonnées.

Le sous-sol de Lam-Lam regorge de beaucoup de potentialités minières, notamment les phosphates. Ce minerai est exploité depuis 1945 dans cette partie de la région de Thiès. Mais l'activité a fait place, au nord comme au sud du village, à de grosses excavations d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 35 m. Durant l'hivernage, les eaux du plateau remplissent les mares artificielles taillées par l'être humain dans les entrailles des minerais.

La non réhabilitation des sites exploités a coûté la vie à deux enfants. Depuis ce drame, la Société sénégalaise de phosphates (Sephos) essaie de sécuriser les carrières abandonnées. C'est ainsi que deux agents ont été recrutés pour les surveiller, informe Georges Thiaw.

Depuis cet accident, la restauration des sites exploités passe devant toute autre préoccupation à Lam-Lam, même si certains ne croient plus à la restauration promise par les exploitants à la fin des travaux. « Nous ne faisons plus confiance à une restauration à la fin de l'exploitation. C'est pourquoi, nous réclamons une restauration au fur et à mesure que l'exploitation se poursuive », déclare Malick Diallo, habitant du village, par ailleurs, retraité, qui a travaillé dans ces carrières durant une bonne partie de sa vie.

L'activité minière a fait perdre des terres et des aires de pâturage à Lam-Lam où une partie de la communauté rêve de retourner à la terre, de pratiquer l'élevage ; activités jadis rentables dans la zone.

Au quartier Lam-Lam Château d'eau, la société a traqué les phosphates jusqu'aux abords des habitations. Les carrières abandonnées à ciel ouvert sont sources de danger permanent. Les populations se voient ainsi obligées de vivre avec toute sorte de nuisances, de bruits d'engins, de nuées de poussière, etc.

Aujourd'hui, elles souhaitent la réhabilitation des mines abandonnées et le reboisement des sites. « Dans le passé, le maraîchage rapportait beaucoup avec notamment des productions record. De nos jours, faute de terre, et aussi à cause de la dégradation du sol, les récoltes sont insignifiantes », regrette Gallo Tall, notable du village.

Réserve boisée

Dans ce village, la seule réserve boisée se trouve au sud, sur le site concédé à African investissement groupe. Dans cette carrière, on trouve un plan d'eau. Les espèces ont régénéré presque par enchantement. « Là-bas, la végétation est redevenue luxuriante, la faune réapparaît. Aux environs de 18 heures, des canards sauvages s'y aventurent, tout ce que nous exigeons des sociétés d'exploitation minière, c'est la protection de notre cadre de vie », ajoute Malick Diallo.

Ce cas atypique a même intéressé des chercheurs russes qui ont découvert des zones souterraines gorgées d'eau en 1970. Depuis, les populations projetaient d'exploiter la zone. Mais cette ambition semble remise aux calendes grecques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des populations s'accusent mutuellement. Certains pensent que ce rejet est lié à des motivations purement sectaires. « Des associations ont mis sur pied des Groupements d'intérêt économique (Gie) pour gagner le marché du gardiennage. Chaque entité avance qu'elle veut régler les problèmes du chômage et du sous-emploi des jeunes de la localité », dénonce un ancien fonctionnaire à la retraite qui a requis l'anonymat.

Le choc des ambitions des différents groupes a donc fini de plomber la dynamique de la communauté au grand dam de l'intérêt général qui est la restauration et la reforestation des carrières déjà exploitées. Alors qu'on compte du bout des doigts les retombées de l'exploitation minière à Lam-Lam. Outre les terrains de football et de basket et une infirmerie, peu de personnes peuvent énumérer d'autres investissements des sociétés minières. De l'avis de nos interlocuteurs, celles-ci accordent peu d'intérêt aux préoccupations de Lam-Lam. Cela laisse alors penser que ce village est abandonné au milieu des carrières.

RÉHABILITATION DES TERRES DÉGRADÉES

Des espèces de la pharmacopée poussent déjà à proximité des carrières

Les terres dégradées, situées dans le nord de Lam-Lam, seront restaurées. L'assurance est du Directeur de la Société sénégalaise de phosphate (Sephos), Alioune Fall. Mieux, il a promis la mobilisation des eaux souterraines et celles qui sont dans les carrières dans la mise en œuvre d'un projet agricole élaboré avec les communautés. « Nous allons aménager des superficies agricoles à proximité d'anciennes carrières. Le potentiel hydrique des carrières sera mobilisé afin de permettre aux populations de pratiquer l'agriculture voire la pisciculture », a expliqué M. Fall.

En plus de la restauration des terres et de la valorisation du potentiel hydrique, l'entreprise a, dans son plan d'aménagement, la reconstitution du couvert végétal en tenant compte des espèces utilisées dans la pharmacopée. Cette proposition est faite par les communautés après plusieurs échanges sur les sujets liés à la réparation des sites. « Déjà sur le site, il y a des espèces de la pharmacopée qui sont visibles. Durant le prochain hivernage, nous allons procéder à un autre reboisement en intégrant des anacardiers, des manguiers, entre autres », a informé Alioune Fall. Selon lui, dans l'avenir, la dimension réparation sera mieux prise en compte.

PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR

Ngomène attend sa grande muraille de protection

La vie au bord d'une mine comporte des avantages et des inconvénients. Dans la commune de Pout, le village de Ngomène est de temps en temps envahi par une nuée de poussière provenant de la mine de Dangoté Cement Sénégal. L'entreprise a promis de « construire » une muraille verte.

Le village de Ngomène Touba est au bord du grand cratère de la mine de la cimenterie Dangoté, dans la commune de Pout. Le site a rompu avec son passé architectural. Actuellement, des maisons en dur ont supplémenté des maisons modestes en banco dans ce village qui vivait de maraîchage, de l'élevage et de l'agriculture. Partout, des maisons en dur sortent de terre. Tout laisse penser que Ngomène doit tout à sa proximité avec la mine. Ce n'est pas faux. Beaucoup d'habitants travaillent dans cette mine. Mais après des années d'activités, des villageois attendent davantage de la société de cimenterie. « Nous n'osons pas dire que la mine n'a pas d'avantages pour le village, parce que nous recevons de l'appui durant les fêtes de Tabaski, du sucre durant le ramadan et des billets pour le pèlerinage à la Mecque sont distribués. Mais nous pensons que l'entreprise doit faire davantage », a laissé entendre Cheikh Ngom, le chef de village.

Dans les concessions situées à moins de 2 km de la mine, c'est la nuée de poussière qui est la source d'une complainte ambiante. Binta Sarr, trouvée dans une maison dans la partie proche de la mine, confirme que la poussière est l'unique nuisance de l'extraction du phosphate dans leur village. « Deux personnes de notre famille travaillent dans la mine. Mais nous souffrons avec de la poussière », affirme Mme Sarr.

Ces propos ont été confirmés par Anta Ndiaye. Entre le village et la mine, il n'y a pas de frontière physique. Rien ne matérialise une séparation nette. Mais en 2020, la cimenterie a entrepris la construction d'une muraille verte. Elle avait employé une quinzaine de jeunes formés sur les techniques avec l'appui du Service des Eaux et Forêts. Ici, toute la communauté attend la poursuite de la reconstitution d'un bois pour protéger le village contre la poussière. « Ils avaient commencé à planter des arbres, c'était prévu sur un tracé de plusieurs kilomètres. Mais ils ont arrêté. Or, ce sont les arbres qui peuvent réduire les conséquences de la poussière », a informé le chef du village.

On s'éloigne des habitations pour emprunter un sentier afin de rejoindre la mine. Dans le cratère sur des sédiments de couleur blanchâtre, un engin appelé « Surface Miner » ronronne sur la plateforme. Il effectue des aller et retour tout en broyant les minerais, sans presque de bruit. Un seul engin coûte près de 2 milliards de FCfa. L'entreprise a investi, en amont, pour atténuer les conséquences néfastes de sa production. Plusieurs dizaines de millions ont été injectés pour construire un système d'arrosage. Sur la rampe, un camion-citerne arrose de manière continue pour contenir les émissions de poussière. Le technicien reconnaît que, de temps en temps, pour une raison ou une autre, il y a des émanations à partir de la mine. Mais ces dernières ne doivent pas voiler les efforts faits en amont bien avant le début de l'exploitation. « Tout le monde sait que les tirs de mine ont des impacts sur l'environnement. Nous avons investi pour acquérir des machines silencieuses et soucieuses de la préservation de l'environnement. Nous n'avons pas attendu les opérations minières pour avoir un plan de mitigation des impacts », a rejeté, le chef de département des Mines à Dangote Cement Sénégal, Leity Ndiaye.

LAYTI NDIAYE, RESPONSABLE DE LA MINE

« Les émissions de poussière sont maîtrisées »

L'ingénieur de conception, Layti Ndiaye, minimise le volume de poussière émanant de leur mine. Il a assuré qu'ils ont une logistique d'une capacité de 60.000 litres d'eau qui permet un arrosage permanent des pistes. L'atténuation des impacts des émissions explique les bons rapports que l'entreprise entretient avec la communauté. « Il n'y a pas d'émissions considérables de poussière. Les émissions sont maîtrisées. Un système n'est jamais parfait. Il peut arriver un moment où l'on a des pannes, ou bien la citerne est allée chercher de l'eau. Durant cette courte période, c'est possible que nous ayons des émissions », a concédé M. Ndiaye qui a également des compétences en hydrogéologie et géophysique.

VILLAGES DE NGOMÈNE, NGALAM, SEUNE SÉRÈRE ET SEUNE WOLOF...

Des bassins piscicoles au fond des carrières abandonnées

L'engin « surface miner » extrait et broie des minerais dans une nouvelle mine. La nuée de poussière est atténuée par des jets d'eau qui sortent de la partie basse du moteur. Des camions bennes font des tours et ressortent avec des chargements. À côté, dans une ancienne mine, plus de 200 mètres de long et une vingtaine de mètres de profondeur, la vie est suspendue. Le site est inerte. Des milliers de tonnes de minerais ont été retirées dans ce vallon atypique du massif de Ndiass. Dans ce vallon, comme dans d'autres, seront aménagés des bassins piscicoles. En plus des activités traditionnelles d'agriculture, de maraîchage, la pisciculture sera une nouvelle source de revenus pour les habitants de Ngomène, Ngalam, Seune Sérère, Seune Wolof... « Nous allons aménager des bassins piscicoles près des villages. Par contre, pour les carrières qui sont éloignées des villages, nous avons prévu de faire des réparations au fur et à mesure », a informé, le Chef département des Mines à Dangote Cement Sénégal.

Déjà, les villages situés derrière l'usine, y compris les plus éloignés, n'ont plus de contrainte d'évacuer leurs productions maraîchères. L'entreprise a construit des routes dans cette zone entrecoupée de ravins. « Nous avons réalisé plus de 20 km de pistes rurales. Cela a facilité l'évacuation des produits maraîchers durant la saison des pluies », a ajouté Layti Ndiaye.