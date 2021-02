Cote d'Ivoire: Rhdp Sakassou/Législatives 2021 - Emmanuel Ahoutou Koffi confie sa candidature aux siens

Le candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) au scrutin législatif du 6 mars prochain dans la circonscription électorale de Ayaou-Sran, Dibri-Asrikro, Sakassou, Toumodi-Sakassou, communes et sous-préfectures, Emmanuel Ahoutou Koffi, était, dimanche, à Mamela-N'Dakro, son village natal. Où il a échangé avec les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, les représentants des mutuelles de développement, les présidents des groupements de jeunesse et de femmes de la tribu Wamlakpli.

Emmanuel Ahoutou Koffi a initié cette rencontre pour confier officiellement sa candidature aux siens et solliciter les suffrages des électeurs des 15 villages de la sous-préfecture de Dibri-Asrikro. L'occasion était tout aussi belle pour le candidat du Rhdp de faire le point des actions menées par son parti dans sa circonscription et énumérer les projets de développement à venir. Il a insisté sur la nécessité de mettre « ses parents » au même niveau d'information sur les chantiers d'Alassane Ouattara dans le département de Sakassou, et surtout dans la sous-préfecture de Dibri-Asrikro.

Le directeur de cabinet du Premier ministre, Hamed Bakayoko, a rappelé que trois écoles de sept classes et sept logements chacune ont été construites, plusieurs villages ont été électrifiés et des pompes villageoises ont été réhabilitées. En ce qui concerne les projets en cours, Emmanuel Ahoutou Koffi a fait savoir qu'une usine de transformation de l'anacarde et un barrage hydro-agricole sont en construction. Il a promis que l'accent sera davantage mis, dans les mois à venir, sur l'éducation et l'électrification, afin que toutes les zones de sa circonscription soient couvertes.

Le porte-étendard du Rhdp à Ayaou-Sran, Dibri-Asrikro, Sakassou et Toumodi-Sakassou a, par ailleurs, exhorté les fils et filles de la tribu Wamlakpli à la cohésion, à l'entente, au vivre ensemble et au fair-play électoral. « Je vous prie de vivre en paix avec vous-mêmes et avec les autres. Le Walèbo aime la paix », a-t-il relevé.

Le chef du village de Mamela-N'Dakro, Nanan Rovia Jules, a salué l'initiative d'Emmanuel Ahoutou Koffi. « Vous êtes un homme de paix et de développement. Nous vous suivrons là où vous irez car nous nous retrouvons en vous », a-t-il dit.

La présidente des femmes, Koffi Aya, a, quant à elle, assuré le candidat du Rhdp du soutien inconditionnel de la gent féminine. « Tu es notre leader, c'est toi que nous regardons », a-t-elle lancé.