Ile Maurice: Enquête judiciaire - Les révélations de Kistnen à Laurette sur Sawmynaden

L'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen a repris ce mardi 9 janvier, à Moka, avec notamment l'audition de Neeta Nuckchedd, déjà arrivée peu avant 10 heures ce matin, et du garde du corps du ministre du Commerce (voir plus bas).

La séance d'aujourd'hui sera-t-elle aussi trépidante que celle d'hier ? Les témoignages reçus hier pointent non seulement vers d'autres cas de malversations mais aussi vers de possibles mobiles pour l'élimination de Soopramanien Kistnen. Bruneau Laurette a confirmé que le carnet de campagne lui a bien été remis par Kistnen. Et il ajoute d'autres révélations...

Bruneau Laurette a d'abord confirmé que le fameux carnet de campagne de la circonscription n°8 lui a bien été remis par Kistnen et que c'est lui qui l'aurait, ensuite, confié à Top FM le 10 octobre 2020, soit six jours avant la disparition de l'agent orange devenu manifestement gênant. Pour rappel, Hansley Jules, celui qui faisait le «book keeping» pour les dépenses électorales du MSM en 2019, avait confirmé sur une radio privée que c'était lui qui le remplissait.

Kitsnen, qui circulait avec ce carnet dans son sac, serait devenu une véritable bombe ambulante, selon Laurette. Cette situation constituait déjà un sérieux mobile pour supprimer Kistnen, si l'on s'était rendu compte en haut lieu que ce dernier l'avait en main.

Le travailleur social a raconté comment Kistnen lui avait donné rendez-vous sur l'aire de stationnement de Bagatelle pour lui confier ces documents. Il a même situé la place exacte du lieu de rencontre. «Il ne manque pas de caméras sur les lieux et l'on pourra facilement confirmer cette rencontre» a-t-il tenu à souligner.

Désamour du MSM

En lui remettant le carnet, Kistnen lui a conseillé d'en faire bon usage au cas il lui arrive «quelque chose». Laurette a relaté en détail en cour la teneur de la conversation qu'il a eue avec Kistnen lors de leur première rencontre à St-Pierre début septembre. «C'était dans le sillage du succès de la marche du 29 août et Kaya (Kistnen) m'aura fait confiance».

Et de raconter les raisons mises en avant par Kaya pour expliquer son désamour du MSM. «Zot tro servi dimounn mizer dan éleksion, mé zot donn kontra a zot bann kamarad.» Kistnen lui aurait cité le nom d'«Appanna» et fait référence à un négociant en produits pharmaceutiques de Saint-Pierre.

C'est pour cela, entre autres, lui a dit l'ex-agent déçu du MSM, qu'il veut tout dénoncer à présent. Dénoncer quoi, à part le carnet de campagne qui, selon Kistnen, fera tomber le gouvernement ?

L'ex-agent orange lui a ainsi relaté l'histoire de ce terrain, situé à Moka, que Yogida Sawmynaden se serait approprié en 2019 sans que Pravind Jugnauth en soit au courant. C'est un deal qui aurait été fait dans le dos du Premier ministre et qui aurait provoqué la colère de ce dernier. Colère qui a failli coûter son ticket à Yogida Sawmynaden aux dernières élections. Yogida Sawmynaden se serait alors résigné à transférer le terrain en question au dénommé «Appanna», décrit comme son ami d'enfance.

Appartement à Tamarin

Kistnen qui a décidément voulu tout déballer à Bruneau Laurette ce jour-là ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il lui a aussi parlé d'un appartement du ministre à Tamarin et d'une compagnie offshore qui serait le gestionnaire de «la fortune de Yogida Sawmynaden».

Tous ces échanges entre le travailleur social et Kistnen ont été relatés en cour de Moka avec précision par le premier. Un proche de Kistnen nous confiera, à l'issue du témoignage, que Bruneau Laurette ne peut que dire vrai car les paroles de Kistnen, telles que rapportées, sont bien le style du parler de ce dernier.

Confidences de Kistnen à son ami Sivom Arian

Parsuramen Arian, connu comme Sivom, a été appelé pour la troisième fois à la barre des témoins, hier. Il est venu confirmer, non sans difficultés, sa déposition au CCID en octobre dernier. À savoir que Kistnen lui avait fait part de sa colère envers le ministre Sawmynaden parce que ce dernier lui avait promis de lui faire avoir des contrats mais les a finalement accordés aux autres.

Sivom Arian a aussi parlé de promesses de contrat venant de Yogida Sawmynaden pour la construction de l'hôtel «Clear Oceans Hotel and Resorts» à Pomponette. En fait, comme révélé par «l'express» hier, le chantier de cet hôtel n'a jamais démarré et Kaya n'a récolté que d'un contrat pour la construction du fameux barrage. Sivom Arian a ajouté que suite à cela, Soopramanien Kistnen lui aurait fait part de son intention de tout déballer à l'ICAC. Et l'aurait fait savoir au ministre...

Ambiance

Les révélations de Bruneau Laurette étaient suivies des «oh» et des «ah» des membres du public. Il a fallu à chaque fois l'intervention du policier en faction pour ramener le silence. Les éclats de rire étaient aussi au rendez-vous. Ainsi, quand Me Azam Neerooa du bureau du DPP demandera au travailleur social pour quelles raisons il n'a pas remis les documents à la police, il fera la réponse suivante : «Dernié dimounn pou al remet sa bann dokimant-la, sé lapolis!» Et quand Roshi Bhadain demande à Bruneau Laurette pourquoi Kistnen n'a pas remis les documents à un leader politique de l'opposition, le travailleur social répondra tout simplement : «Il me faisait confiance !»

Le garde du corps du ministre du Commerce attendu en cour aujourd'hui

Parvient-on à un point culminant de l'enquête judiciaire sur la cause de la mort de Soopramanien Kistnen ? En tout cas, il est prévu que celui qui pourrait détenir la clef aux différents éléments troublants dans cette affaire soit présent en cour aujourd'hui.

À l'issue des travaux, en cour de Moka, vendredi, une convocation a été servie à Atmanand Crushna, le garde du corps de Yogida Sawmynaden, pour qu'il soit présent au tribunal de Moka aujourd'hui, mardi. Cet élément de la VIPSU a été assigné comme témoin, par Me Azam Neerooa du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) la semaine dernière.

En revanche, est-ce que cet habitant de l'Espérance, Quartier-Militaire, sera appelé à la barre des témoins ? Tout dépendra du temps que mettront les auditions précédant la sienne ou autre tournure imprévue des événements. Ce qui est certain, c'est que les réponses du garde du corps du ministre seront suivies avec beaucoup d'attention.

Car plusieurs éléments exposés jusqu'ici sur Atmanand Crushna méritent d'être tirés au clair. Ce dernier aura sans doute à répondre sur des menaces qu'il aurait proféré au défunt agent du MSM quand ce dernier a menacé, juste avant sa disparition, d'aller déballer de mauvaises pratiques liées au ministre Yogida Sawmynaden à l'Independent Commission against Corruption.

D'autre part, des témoins ont affirmé avoir vu la voiture de ce garde du corps rôder vers 10 heures le 22 novembre, dans les parages de Telfair, Moka, soit où se situe le champ de cannes où le corps partiellement calciné de Soopramanien Kistnen a été découvert le vendredi 17 octobre.

Pour finir, il faut rappeler que le nom de Crushna a été cité lors du meeting des «Avengers» à la place taxi, à La Louise, dimanche 31 janvier. Dans une bande sonore, une voix masculine allègue qu'un garde du corps du ministre du Commerce l'aurait conduit de force au Central CID, où on aurait alors tenté de lui faire dire que c'est lui qui a touché l'argent destiné officiellement à Simla Kistnen comme Constituency Clerk de Yogida Sawmynaden. Des promesses d'argent et de contrats lui auraient été faites en retour.

Par ailleurs, vendredi, Me Azam Neerooa a également fait ajouter les noms suivants sur la liste des témoins : Keshwari et Ashvin Poonyth de l'Avenue Malartic, QuatreBornes, Neeta Nuckched, hôtesse chez Air Mauritius et habitant à Ebene City, Kenny Melvin Joyce, un employé à son compte de Morcellement Gungadin Candos, Quatre-Bornes, Vinay Appanah, un self-employed lui aussi du cybervillage d'Ébène, et Deepak Bonomally, également employé à son compte de Morcellement Boniface Quinze-Cantons, Vacoas.