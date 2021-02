Afrique: Medi 1 News, nouveau média digital de Radio Méditerranée Internationale

Dakar — La chaîne marocaine Radio Méditerranée Internationale et sa filiale télévisuelle Medi 1 TV annoncent avoir lancé une nouvelle plateforme numérique bilingue de traitement de l'actualité, dont l'ambition est d'offrir "une expérience originale et unique de l'information sur le continent africain".

Dénommée "Medi 1 News", la nouvelle plateforme traite de l'actualité locale, régionale, continentale et internationale, sur web et application mobile, explique la radio d'informations générales marocaine dans un communiqué.

Elle ajoute que la nouvelle plateforme "est le fruit des synergies" entre ses rédactions radio et télévision.

"Medi 1 News offre une expérience singulière de décryptage de l'information, à partir des contenus audiovisuels produits par lesdites rédactions et de leurs déclinaisons numériques", précise le communiqué.

Selon le texte, Medi 1 News espère par ce biais diversifier son contenu, valoriser l'innovation, l'analyse et le décryptage, pour des clefs de compréhension de l'actualité.

"En tant que référence d'information, d'inspiration et de découverte, Medi 1 News propose les contenus audios et vidéos (radio, TV, web et podcast) de Medi 1, conjugués à une gamme de produits numériques natifs", explique la même source.

La nouvelle plateforme, accessible sur web à l'adresse medi1news.com et via l'application mobile medi1news, à partir des smartphones et tablettes, ambitionne d'offrir "une expérience originale" d'information sur le continent africain.

Créée en 1980, Medi 1 est une radio à vocation internationale diffusée en deux langues (arabe et français), en modulation de fréquence (FM) au Maroc, ainsi que dans la plupart des capitales d'Afrique de l'Ouest.

Medi 1 TV, initialement Medi1Sat, est une station créée en 2006 en tant que chaîne d'information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb, avec comme mission l'émergence et la médiatisation de l'analyse maghrébine de l'actualité mondiale.