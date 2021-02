Cote d'Ivoire: Journée de réflexion et d'échanges pour la réconciliation et la paix - Augustin Thiam, Souleymane Diarrassouba s'engagent à développer Yamoussoukro

A l'initiative de l'Ong Tôminou et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, "les frères ennemis de Yamoussoukro", à savoir le maire Gnrangbé Jean, le ministre-gouverneur Dr Augustin Thiam et leur cadet, le ministre Souleymane Diarrassouba, ont pris solennellement et publiquement, l'engagement, le 6 février, de mettre fin à leurs querelles intestines pour élargir les sillons tracés par le Président Félix Houphouët-Boigny.

Ils en ont fait la promesse en présence de Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, à la salle de 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, à l'occasion de la journée de réflexion et d'échanges pour la réconciliation et la paix dont le thème central était: " Compréhension mutuelle, démocratie, réconciliation et paix".

Cette journée, organisée par l'Ong Tôminou et dirigée par le journaliste et écrivain Jean-Baptiste Akrou, avec l'appui du département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, vise à favoriser la réconciliation nationale et à promouvoir la cohésion sociale au sein des populations.

Après avoir donné la signification du nom de son Ong, à savoir, "Étreins-moi, embrasse-moi", Jean-Baptiste Akrou a souligné la nécessité pour les fils et filles de Yamoussoukro, village du Président Félix Houphouët-Boigny, de donner l'exemple en matière d'union, de cohésion sociale et de vivre ensemble à toute la Côte d'Ivoire.

Après les récentes crises survenues avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2020 et à l'approche des législatives, il était important, selon lui, de désarmer les cœurs et les esprits afin que le village de l'apôtre de la paix ne revive plus les malheureux événements qu'il a connus.

Pour Jean Baptiste Akrou donc, cette journée est la modeste contribution de son Ong, créée en 2012, dans ce vaste et complexe chantier de la réconciliation.

Pour sa part, le maire Gnrangbé Jean a rendu hommage à l'Ong Tôminou, avant de remercier le ministre KKB qui a tenu à commencer sa délicate mission par Yamoussoukro.

" Je voudrais saisir cette occasion devant tous ceux qui sont venus ici ce matin pour vous inviter Diarrassouba et Augustin, excusez-moi de vous appeler ainsi, afin que nous prenions à trois un engagement à vivre ensemble, malgré nos différences politiques, pour que l'esprit malin ne répande pas des rumeurs destructrices sur nos comptes", a-t-il dit.

Le maire Gnrangbé Jean a également indiqué que c'est quand le mur se lézarde que le cafard s'y engouffre. "Restons ensemble. A partir d'aujourd'hui, quand je me lève, si le ministre est là, j'irai le saluer. Augustin alors, on n'en parle pas. Comme nous vivons non loin l'un de l'autre, à chaque fois que nous faisons le sport le matin, on se rencontre. J'irai faire le sport avec lui. C'est la meilleure façon de ne pas nous laisser mélanger par les chercheurs d'argent", a promis le maire.

Il a enfin souhaité que Dieu puisse inspirer à chacun des paroles d'amour, de paix, de pardon, d'acceptation de son prochain ainsi que des paroles de sagesse, afin de briser le mur de méfiance et de rancœurs.