Cote d'Ivoire: Législative 2021 - N'Guessan Thibaut ratisse à Anoumaba et Tiémélékro

Candidat indépendant aux législatives du 6 mars 2021 à Anoumaba et Tiémélékro commune et sous-préfecture, Niamian N'Guessan Raoul Thibaut, opérateur économique, a effectué une tournée de mobilisation, de sensibilisation de la jeunesse et des femmes de cette région et surtout de présentation de sa candidature. C'était du 27 janvier au 6 février 2021.

Lors de cette tournée de plus de dix jours, qui a débuté à Anoumaba, dans la tribu des Amantians, il a reçu en plus des nombreux bains de foule des populations, la bénédiction des autorités coutumières et chefs de canton.

Avant de dérouler son projet de société qui tourne autour de son lobbying auprès de ses collègues députés, s'il venait à être élu, pour que les projets de lois pouvant contribuer au développement de son département, soient votés.

« Je suis candidat pour avoir votre caution dans les urnes, vous représenter à l'Assemblée nationale et voter les lois qui seront bonnes pour nous et pour l'ensemble du peuple Ivoirien », a indiqué Niamian Raoul N'Guessan Thibaut.

Pour une bonne partie des populations, le jeune opérateur économique part favori parce que « depuis 2005, il est présent par des dons et des actes concrets, tant à Anoumaba et Tiémélékro, que dans la commune et sous-préfecture ».

La réhabilitation de certains édifices religieux, de certaines écoles primaires dégradées dont les toitures sont en lambeau, la construction de logements des enseignants, l'aide en matériel médical...sont, entre autres, les doléances faites par les populations.

Pour tous ces besoins, il promet répondre favorablement les jours à venir.