Madagascar: Karaté - Section Tana-ville - Andry Ramaroson élu président

La section Tana-ville de karaté à son nouveau patron. Il s'agit de Andry Heriniaina Ramaroson qui briguera un premier mandat de quatre ans, notamment jusqu'en 2024.

En effet, la section a procédé à l'élection du nouveau président, samedi dernier, au bureau du Comité olympique malgache (Com) à Ivandry. Ce candidat présenté par le club Akka Ankorondrano a remporté la majorité des suffrages avec huit voix contre trois face au sortant Modeste Randriambololona. Onze clubs sont allés aux urnes. Le duel s'est déroulé dans la transparence et le fair-play, en présence du délégué régional des sports, des représentants de la fédération et de la ligue.

Andry Ramaroson aux commandes de la section. C'est désormais chose faite. Comme son amour pour le karaté n'est plus à présenter, c'est le président idéal pour une section qui réunit plus de 60% des karatékas à Madagascar. Nombreuses sont les tâches qui attendent le nouveau président mais il mettra en priorité la dotation de matériels pour tous les clubs de la section. « Chaque mois, on envisage d'équiper les clubs de matériels. Je suis dans le karaté Wado-ryu, mais il n'y aura pas de discrimination.

Tout le monde va être sur le même pied d'égalité, que ce soit les Wado-ryu ou les Shotokan. On travaille ensemble pour le bien de cette discipline. On mettra aussi en valeur la formation des combattants et la régularisation des clubs ». Les futurs membres du bureau seront constitués dès cette semaine.