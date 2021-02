Madagascar: Commerce de riz - Douze opérateurs convoqués au MICA

Suite aux descentes effectuées par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat(MICA) sur les marchés depuis le 3 février dernier, 12 opérateurs économiques ont été convoqués.

Ce sont des gérants de points de vente de riz, notamment des grossistes et des commerçants détaillants de ce produit de première nécessité. Parmi ces commerçants, cinq gérants tiennent des boutiques au marché d'Andravoahangy, six autres au marché d'Ankaraobato, et le dernier opère au marché d'Ankadindratombo. Leurs points de vente ont été consignés provisoirement en attendant les résultats de l'enquête. Et ces douze gérants doivent se présenter en personne au ministère de tutelle en présentant les pièces justificatives manquantes, lors d'un contrôle effectué sur place, a-t-on communiqué.

Retracer le circuit. Concernant la manifestation de tous les commerçants de riz à Andravoahangy, le responsable du marché a soulevé que c'est dû à une incompréhension et une désinformation. Le directeur du cabinet du MICA, David Ralambofiringa, s'est rendu sur place pour dissiper tout malentendu. « Des mesures seront appliquées à tous ceux qui ne respectent pas la loi. Nous sollicitons tous les commerçants à collaborer avec nous pour retracer le circuit de distribution du riz afin de préserver les consommateurs et leur pouvoir d'achat en affichant les prix justes », a-t-il évoqué.

Une baisse des prix du riz a été observée depuis hier dans certains marchés comme Ambohimanarina, Talatamaty et Andravoahangy. Le prix du kilo du « vary gasy » varie entre 2 400Ar et 2 600Ar tandis que celui du « Makalioka » s'affiche entre 2 600Ar et 2 900Ar, a-t-on appris.