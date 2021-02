Madagascar: Football - Le stade Vélodrome opérationnel

Le stade Vélodrome d'Antsirabe retrouve des couleurs.

Grand soulagement pour les férus de football de tout Vakinankaratra avec la pose du tapis synthétique du stade Vélodrome à Antsirabe.

C'était déjà il y a trois semaines. Ce qui signifie que l'on peut déjà l'utiliser pour les matches à domicile de la CNaPS Sport-Disciples FC dans le cadre de Pro League.

Il reste en effet des détails selon l'adjoint au maire d'Antsirabe puisque ce stade est déjà clôturé et qu'il a les vestiaires capables d'accueillir des matches locaux.

Le problème est assez urgent pour CS-Disciple FC qui a sa base arrière à Betafo mais comme le stade dans cette ville n'est pas encore opérationnel car ne comportant pas d'une clôture extérieure, le choix du Vélodrome permettrait au club de faire de l'économie voire plus car avec ce sentiment d'appartenance à la grande famille du Vakinankaratra, le club peut s'attendre à un stade bien rempli. Un plus incontestable car les recettes iront entièrement au club contrairement aux matches au By Pass où la moitié des recettes est versée à Elgeco Plus à titre de location et que l'autre moitié ira aux clubs notamment à la CS-Disciples FC et à l'AS Adema comme ce fut le cas dimanche dernier.

L'homologation du Stade Vélodrome s'impose donc comme une priorité, ne serait-ce que dans le cadre du développement de cette discipline. Mais il y a encore plus et comme le CFEM n'offre aucune subvention aux clubs, c'est un moyen pour alléger les charges de l'équipe locale.

Des charges conséquentes si on tient compte du fait que le club doit se prendre en charge pour son déplacement de ce dimanche à Fianarantsoa où il doit affronter le FCA Ilakaka dans un duel fort prometteur.