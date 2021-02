Madagascar: Météo - Une semaine de pluies à prévoir dans plusieurs localités

La montée des eaux est à craindre dans plusieurs localités pour les sept jours à venir.

De fortes précipitations sont à prévoir dans plusieurs localités du pays, selon le service de la météorologie. Il s'agit, entre autres, de la partie Ouest, notamment Melaky et Menabe, ainsi que de la partie Nord-Ouest dans le Boeny, Sofia et Sambirano. La partie Est et Analamanga ne sont pas non plus épargnées. Des pluies abondantes seront enregistrées dans ces régions pendant sept jours à cause de la prédominance de la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) au pays.

Le service de la météorologie fait ainsi appel à la vigilance de tout un chacun face aux risques d'inondations surtout dans les zones les plus vulnérables à la montée des eaux. Les sorties en mer dans la partie Ouest et Nord Ouest du pays sont également à éviter, annonce toujours le bulletin de la météorologie. Les techniciens auprès du service d'Ampandrianomby n'écartent pas non plus une éventuelle cyclogenèse à la fin de cette semaine.