Congo-Kinshasa: Le jeune écrivain Valérien Mulangu Tshitshi met sur le marché le livre «Histoires étonnantes du Congo»

interview

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années», est-il écrit dans le best-seller le Cid de l'illustre Corneille. Qui est l'auteur de l'ouvrage «Histoires étonnantes du Congo» ? Congolais de la diaspora, Valérien Mulangu est enseignant et communicologue de formation.

Il est détenteur d'un Bac en Pédagogie générale et une Licence en Communications de l'actuelle Université Catholique du Congo (UCC). Après avoir œuvré en tant qu'Assistant en Communications à l'Institut Supérieur des Statistiques, Valérien Mulangu Tshitshi a rejoint sa famille en France où il est actuellement enseignant suppléant dans les collèges et lycées catholiques du Val d'Oise (95) et également éducateur spécialisé pour le compte du SESSAD à Paris. Aujourd'hui, il se tourne vers le monde du livre, un domaine qui lui tenait à cœur depuis belle lurette. Ci-dessus, l'intégralité de l'interview qu'il a acceptée volontiers de nous accorder en tant qu'écrivain.

Entretien

M. Valérien Mulangu Tshitshi, quelle est l'idée maîtresse de votre ouvrage «Histoires étonnantes du Congo» ?

J'ai voulu par ces 5 histoires valoriser nos habitudes congolaises, faire correspondre à qui veut l'entendre la façon de vivre des Congolais en insistant sur des faits étonnants pour attirer l'attention.

Comment se procurer votre ouvrage ?

On peut le commander sur le net chez EDILIVRE et Amazon pour 14,50 Euros. A Kinshasa, je fais le nécessaire pour acheminer un certain lot que l'on peut commander dans ma famille à Yolo Sud. D'ici mi-mars, une grosse livraison sera faire par le biais de Papy Musenga, un partenaire très impliqué dans la promotion de l'ouvrage.

Eprouvez-vous des difficultés particulières ?

Oui, car, à cause du premier confinement il m'était difficile de promouvoir sa vente. Aussi, on dit que les Africains n'aiment pas lire. Raison pour laquelle il faut leur cacher les bonnes choses dans les bouquins. C'est une fausseté et j'aimerais que les Africains et Congolais, en particulier, le prouvent.

Parce que, bizarrement, ce sont plus les étrangers qui achètent le livre jusqu'à présent. Sinon, commander sur le net pose également problème à de nombreuses personnes.

Quel est votre objectif en embrassant cet autre domaine différent des autres dans lesquels vous œuvrez ?

J'ai toujours voulu écrire. Quand j'étais petit, je réalisais des bandes dessinées que je faisais lire à mes frères et sœurs ainsi qu'à mes amis. Ecrire est une autre manière d'éduquer, je ne m'éloigne donc pas de mon domaine de prédilection en éduquant par les livres. Surtout que la jeunesse d'aujourd'hui est envahie par les réseaux sociaux qui est un univers nébuleux.

Quel est votre mot de la fin pour cette occasion ?

Je vous recommande vivement cet ouvrage qui relate, par des récits émouvants, le vécu quotidien des Congolais. Mon souhait serait que les autorités compétentes puissent le recommander aux écoliers et élèves du pays. C'est là ma pierre à l'édifice.

Un mot aussi pour parler de ma prochaine publication : «Le village qui n'existait pas» qui vous plongera dans nos coutumes et traditions à travers l'incroyable voyage du héros qui séjournera dans un endroit intemporel. Cette fois, j'aurais la formidable contribution des Editions Miezi pour son édition. Ce qui facilitera, cette fois-ci, la distribution au pays. Je remercie pour l'occasion Hervé Bia Buetusiwa surnommé «Biatitudes». Merci à vous aussi !