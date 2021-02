Congo-Kinshasa: UA - Félix Tshisekedi lancé pour une Afrique plus solide !

Après avoir présidé les travaux du 34ème Sommet Ordinaire des Chefs d'Etat de l'Union Africaine depuis son bureau du 19ème étage du siège, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à sa clôture le dimanche 7 février 2021 en début de soirée. Lors de ces assises, les Chefs d'Etats et de Gouvernement ont réitéré leur engagement et détermination à faire avancer la cause africaine pour l'intérêt des peuples du continent.

Les conclusions de ce sommet portent essentiellement sur quatre principaux dossiers à savoir : la lutte contre la Covid-19, la réforme institutionnelle de l'UA en cours, la mise en œuvre de la ZLECAF et la réalisation des activités liées au thème de l'année 2021.

La réponse de l'Union Africaine dans la lutte contre la Covid-19 a été l'un des points ayant fait l'objet d'échanges entre les Chefs d'Etats.

Et, sur cela, ils ont examiné et adopté le Rapport qui leur a été présenté par le président Cyril Ramaphosa que le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a qualifié de « Champion de lutte contre la Covid-19 en Afrique. »

« Nous avons décidé des actions à prendre pour la mise en œuvre effective de la stratégie commune du renforcement du Fonds africain de Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels d'accélération de tests Covid-19 », a relevé Félix Tshisekedi dans son allocution de clôture.

«L'Assemblée a approuvé ledit Rapport des envoyés spéciaux sur les activités de lutte contre la Covid-19 et le travail effectué par la Task force africaine, groupe nouvellement créé pour l'acquisition des vaccins», a rassuré le chef de l'Etat rd-congolais.

Il y a lieu de notifier que le principe du renforcement et de l'autonomisation du Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses (CDC) a été adopté en accordant les pouvoirs nécessaires à ses dirigeants.

Le 34ème Sommet a remercié les Etats membres et les partenaires ayant contribué à la réponse africaine de lutte contre cette pandémie.

Nouvelle configuration

Au sujet de la réforme institutionnelle de l'Union Africaine, les Chefs d'Etats se sont penchés sur le Rapport intérimaire portant sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine qui a été présenté par le président rwandais Paul Kagame.

Une série de recommandations a été adoptée pour être implémentée par les Etats membres en collaboration avec la Commission de l'UA et l'ADUA/NEPAD. Il s'agit respectivement de finaliser, dans les délais les plus brefs, les réformes liées à la question de répartition de tâches conformément aux principes de subsidiarité et de soumettre leurs Rapports à l'Assemblée lors de la 35ème session de février 2022 ; donner effet aux conclusions de l'audit comptable de la Commission de l'UA. Ensuite, mettre l'accent sur le mécanisme de financement des activités de l'UA en préconisant la culture des résultats ; et, enfin, de préconiser le recrutement de cadres en fonction des critères de mérite.

A ce sujet, Félix Tshisekedi a remercié le président du Tchad, le Maréchal Idriss Deby, pour avoir accepté d'accueillir à N'Djamena la prochaine réunion de coordination qui va avoir lieu au mois de juillet prochain.

Intégration du continent

Quant au dossier « ZLECAF », les Chefs d'Etats et des Gouvernements ont démontré la preuve de leur engagement en faveur de l'intégration du continent. Cela s'explique par le lancement officiel, depuis le 1er janvier 2021, de la mise en œuvre de la Zlecaf qui, d'après le président Tshisekedi, constitue un processus laborieux. Car, il est question maintenant de prendre en main la gestion des questions restées en suspens dont la concrétisation occasionnera le succès de cette mise en œuvre, a-t-il renchéri.

Les débats de cette 34ème Session ordinaire de l'UA ont mis en exergue la volonté et les efforts actuellement mobilisés pour bâtir une Afrique plus solide, quoique ces efforts soient menacés dans diverses régions du continent par des défis sécuritaires.

La culture au centre des efforts

Au sujet du thème de l'année 2021, les activités de l'Union Africaine pour l'année 2021 s'axeront autour du crédo : «Arts, culture et patrimoine : un levier pour construire l'Afrique», l'Assemblée a recommandé à la Commission de travailler avec les Etats membres pour déployer des efforts en vue de la pleine mise en œuvre des activités prévues.

Félix Tshisekedi a conclu en déclarant que « il s'agit notamment pour les Etats membres : d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'arts africains gardés en dehors du continent ; de participer à la deuxième réunion de Luanda sur la culture et la paix qui se tiendra en Angola en 2021 ; d'appuyer le Gouvernement algérien pour le lancement du Grand Musée de l'Afrique à Alger (GMA) ; et de soutenir et de participer au lancement du Grand Musée Egyptien et d'accompagner le Sénégal à la construction du mémorial de l'Ile de Gorée». Les enjeux sont de taille, et Félix Tshisekedi est bien parti pour la lutte désintéressée pour une Afrique meilleure.