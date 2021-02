Afrique: Chan - Le Maroc remporte son 2ème titre et rejoint la RDC au tableau

Les Léopards de la RDC ne sont plus désormais les seuls à avoir deux titres de vainqueurs de Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Les Lions d'Athlas du Maroc ont remporté leur deuxième titre dimanche 7 février, en battant les Aigles du Mali en finale 2-0, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, dans une finale amplement disputée. L'entraîneur des Lions d'Athlas, Houcine Ammouta, content et surtout très fier de cette deuxième étoile, ayant pris goût de ces deux titres d'affilée, a promis de revenir dans deux ans, pour conquérir un troisième.

Une très belle finale qui s'est jouée en première période avec un engagement de haut niveau de part et d'autre, soldée malheureusement par un score vierge 0-0. A la reprise, la finale a gardé le même rythme avec une possession de ballon marocaine jusqu'à la 69ème lorsque les S. Bouftini d'une tête violant sur une balle de corner, va ouvrir le score à la grande désolation des Maliens.

Alors que les Aigles du Mali se coupaient en mille morceaux à la recherche de l'égalisation, El Kaabi (79ème), vient mettre son équipe à l'abri de toute tentative en inscrivant le deuxième but. Les Maliens qui pouvaient encore rêver une possible égalisation, ont vu la Coupe tant convoitée prendre la direction du Maroc. Pendant ce temps, ce sont les Lions d'Athlas qui ont commencé à se jeter de partout sur terrain pour glaner les minutes, entrainant même l'arbitre central dans une confusion totale sur une action au centre d'une polémique à la 88ème minute. Le Kenyan Peter, c'est lui l'arbitre, a été obligé d'aller consulter la VAR, où il a eu même du mal à décider sur cette action. Dans la foulée, c'est Samake Isaake, le défenseur malien qui va tomber victime écopant d'un deuxième carton jaune, synonyme d'un carton rouge. Les Aigles ont terminé la rencontre avec une infériorité numérique.

Un sacré tournoi mérité par le Maroc, qui termine la compétition avec un total de 15 buts marqués contre seulement 3 encaissés. Les lampions se sont éteints, rendez-vous, en janvier 2023, en Algérie.

Houcine Ammouta : "je reviens dans deux ans... "

«Tout d'abord, je félicite le Mali et l'entraîneur Diane Nouhoum pour leur participation à la compétition. Atteindre la finale est un exploit. Pour nous, nous sommes venus ici avec une équipe changée à 65% et un nouveau staff. Il s'agissait donc d'écrire notre histoire et gagner pour nous-mêmes. La finale d'aujourd'hui a été difficile mais nous avons fait l'essentiel de gagner, et je crois que nous méritons la victoire plus le trophée. Nous partons, et nous allons encore revenir dans deux ans », a déclaré l'entraîneur marocain, Houcine Ammouta, à la conférence de presse d'après match.

Son joueur Soufiane Rahimi, 24 ans, évoluent au sein de Raja Club Athlétique a été élu meilleur joueur de la compétition, à l'instar de Mputu Trésor en 2009, et Elia Mechack en 2016. La 7ème édition se jouera donc en Algérie, probablement en 2023.

De son côté, l'entraîneur malien, Nouhoum Diané, a sportivement accepté sa défaite, et a lui aussi promis de continuer à travailler : « nous sommes venus pour remporter notre premier trophée mais avons affronté une très bonne équipe marocaine, je crois qu'ils étaient la meilleure équipe du tournoi. Le match d'aujourd'hui s'est décidé sur de petits détails, je tiens à féliciter l'entraîneur Houcine. Nous rentrons chez nous et continuons à travailler pour un meilleur futur ».

Trois nations à l'équipe type...

Dans la traditionnelle équipe de la compétition, pour ce Chan, seuls les joueurs de trois nations, à savoir : le Maroc, le Mali et la Guinée, respectivement trois premiers ont fait l'essentiel de cette équipe.

Dans les perches, on retrouve le gardien malien Djigui Diarra, le seul avoir encaissé un seul but en 5 matches. C'est seulement en finale où il a pu encaisser encore deux autres. En défense, les deux latéraux sont des Maliens : Issaka Samakequi a écopé d'un carton en dernière minute et Yacouba Doumbia. Tandis que dans l'axe central, on retrouve le duel marocain : Abdelmounaim Boutouil et Hamza El Moussaoui (Maroc).

Les trois milieux sont : Yahia Jabrane (Maroc), Sadio Kanoute (Mali) et Yakhouba Gngna Barry (Guinée). Enfin, en attaque : Morlaye Sylla (Guinée), Soufiane Rahimi (Maroc) et Ayoub El Kaabi (Maroc). Ainsi, il y a donc : 5 Marocains, 4 Maliens et 2 Guinéens. Aucun Léopards de la RDC n'y figure, moins encore un Lion Indomptable malgré leur 4ème place.

Le Marocain Soufiane Rahimi meilleur buteur avec 5 buts

Outre le trophée de meilleur joueur du tournoi, le marocain Soufiane Rahimia également terminé au sommet des buteurs de cette édition, remportant aussi le trophée de meilleur buteur avec 5 buts. Il succède à un autre Marocain, Ayoub El Kaabi, qui a terminé en 2018 avec 9 buts. Cette saison, Ayoub El Kaabi n'a marqué que deux.

Ci- après, le classement des meilleurs buteurs : Soufiane Rahimi 5 buts (Maroc), Yakhouba Gnagna Barry 3 buts (Guinée), Morlaye Sylla 3 buts (Guinée), Morlaye Sylla 3 buts (Guinée), Salomon Banga 2 buts (Cameroun), Ayoub El Kaabi 2 buts (Maroc), Mohammed Ali Bemammer 2 buts (Maroc), Richard Nane 2 buts (Togo), Saïdi Kyeyune 2 buts (Ouganda), Mossi Issa Mouss 2 buts (Niger) et Amédée Masasi Obenza 2 buts (RDC).

Palmarès du Chan

-2009 : RD Congo ;

-2011 : Tunisie ;

-2014 : Libye ;

-2016 : RD Congo ;

-2018 : Maroc ;

-2020 : Maroc.