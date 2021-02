Madagascar: Rugby - La reprise des compétitions entre les mains du ministère

Le Malagasy Rugby attend encore le feu vert du ministère de la Jeunesse et des sports concernant la reprise des compétitions. Pourtant, la préparation bat son plein pour les Makis qui participeront aux tournois internationaux.

« Ce n'est pas le Malagasy Rugby qui fait du blocage dans la reprise des compétitions mais c'était un ordre du ministère ». C'est ce qu'a annoncé le président Marcel Rakotomalala, hier, au stade des Makis Andohatapenaka. En effet, l'instance nationale a déjà adressé une lettre au ministère de tutelle pour pouvoir commencer les championnats fédéraux, comme dans les autres disciplines, mais elle n'a pas obtenu de réponse favorable.

Ce retour implique des contraintes importantes puisque le rugby n'est pas comme les autres disciplines, c'est un sport de contact et populaire. Ce sera très difficile de gérer les gestes-barrière et de respecter les mesures sanitaires. « Pourtant, une compétition à huis clos ne serait pas envisageable. Avec zéro ariary de recettes, alors qu'organiser un tournoi s'élèvera jusqu'à 2 000 000 d'ariary avec les frais d'arbitrage, de sécurité, etc. Cela pourrait nous causer une perte financière.

Mais on va renouveler notre demande et se concerter avec le ministère pour redémarrer le championnat », a-t-il ajouté. C'est pour cela que les férus de ballon ovale dans la capitale devraient encore mettre leur mal en patience. En revanche, les autres ligues régionales ont déjà obtenu l'aval de Malagasy Rugby et avaient commencé leurs championnats, comme c'est le cas d'Atsinanana. D'autant plus que les spectateurs potentiels sont peu nombreux par rapport à ceux de la capitale.

Une bouffée d'oxygène. Par ailleurs, les Makis Dames entameront leur troisième regroupement cette semaine. Leurs entraînements qui se focalisent sur le travail physique sont de plus en plus intenses au temple du rugby. C'est la raison pour laquelle le Malagasy Rugby ne cesse de les appuyer en apportant aux joueuses des aides alimentaires. C'est la septième fois que la fédération distribue des paniers garnis aux joueuses membres de l'équipe nationale et aux encadreurs techniques depuis le confinement.

Hier, ils ont reçu chacun un pack de PPN composé de riz, d'une bouteille d'huile, de savons, de paquets de spaghettis. Selon les explications, les protégées d'Eric Sefo auront encore deux sorties internationales, à savoir en Espagne et au Japon, avant le tournoi final de qualification du 19 au 20 juin à Monaco où elles disputeront le tournoi de repêchage, l'ultime chance pour se qualifier aux J.O de Tokyo.