Algérie: La situation régionale et internationales inscrits dans la stratégie de la Suisse pour l'Afrique

Alger — Les questions régionales et internationales, particulièrement la situation en Libye, au Sahel et au Sahara occidental ont été au centre de discussions entre le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum et le vice-président de la Confédération helvétique, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, M. Ignazio Cassis, dans le cadre de la nouvelle stratégie suisse pour l'Afrique et la région du Sahel.

La visite de M. Cassis en Algérie, première station de sa tournée en Afrique, qui le conduira au Mali, au Sénégal et en Gambie, a entre autres objectifs de renforcer la coordination et la concertation entre les deux pays autour des différentes questions internationales et régionales, avec à leur tête la question du Sahara Occidental, rapporte le site El Portal Diplomatico citant un document du Département fédéral des Affaires étrangères.

Dans son document, le ministère suisse des Affaires étrangères a précisé que "la Suisse adoptera, pour la première fois, une stratégie destinée à l'Afrique subsaharienne et à la région du Sahel 2021-2024", rapporte la même source.

Cette stratégie repose, selon le document, sur un ensemble d'instruments, dont le renforcement des valeurs de la solidarité et de la coopération internationale, le respect des droits de l'Homme, l'appui des valeurs de la démocratie outre la sécurité et la stabilité.

M.Sabri Boukadoum a tenu, dimanche, une séance de travail avec M. Cassis, dans le cadre de sa visite en Algérie, durant laquelle il a été convenu d'appuyer la coopération bilatérale, la concertation et la coordination entre les deux pays dans tous les domaines pour aboutir à des solutions politiques et pacifique aux crises, à l'instar de la région du Sahel, la Libye et le Sahara occidental.

Par ailleurs, M. Boukadoum a assuré au chef de la diplomatie suisse l'appui de l'Algérie à la candidature de la Suisse à la qualité de membre au Conseil de sécurité pour la période 23-24.

De même que la candidature de l'Algérie à la qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 24-25 a été appuyée par la Suisse.

Ignazio Cassis a entamé, dimanche, une visite de travail en Algérie, à l'invitation de M. Boukadoum.La visite de M. Cassis s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre l'Algérie et la Suisse.