Algérie: Démarches pour simplifier des procédures douanières au profit des opérateurs économiques

Tlemcen — Le Directeur général des Douanes Nouredine Khaldi a fait part lundi soir à Tlemcen de démarches prises par sa Direction pour simplifier des procédures douanières au profit des opérateurs économiques.

Lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques tenue dans le cadre de sa visite dans la wilaya en compagnie du ministre des Finances Aymen Benabderahmane, M Khaldi a souligné que l'accompagnement efficace des opérateurs économiques constitue un des principaux axes de la nouvelle tendance de l'administration douanière.

Cette dernière oeuvre à faciliter et à simplifier les procédures douanières suivant des normes modernes qui renforcent la compétitivité de l'entreprise productive notamment celle destinée à l'exportation dans le but de construire une économie diversifiée hors hydrocarbures, soutenir les exportations, lutter contre toute forme de bureaucratie administrative et réduire la durée et le coût du transit des marchandises à travers les frontières.

Le responsable a souligné que "développer et moderniser le corps des douanes algériennes est l'objectif primordial que nous recherchons conformément aux directives des hautes autorités du pays".

Il a expliqué que cet objectif ne peut être atteint qu'en dirigeant les efforts visant à adopter les technologies modernes dans le nouveau système informatique, à mettre au point des méthodes de dédouanement numérique, à utiliser la technologie pour mettre en œuvre des méthodes de contrôle efficaces et adaptées et à faciliter les opérations de dédouanement et leur accélération, renforcement et soutenant les opérateurs économiques et la coopération mutuelle et permanente et en mobilisant des mécanismes de travail modernes.

Le Directeur général des douanes a exprimé, au passage, sa disposition à écouter les préoccupations des opérateurs économiques pour créer un environnement participatif basé sur la modernisation des douanes pour s'adapter aux évolutions économiques prévalant dans le monde.

Noureddine Khaldi a présidé, en marge de cette rencontre, une cérémonie de remise des grades à un nombre d'agents de la Direction régionale des douanes de Tlemcen où des retraités de ce corps ont été honorés.

Le Dg des douanes poursuivra sa visite dans la wilaya de Tlemcen, mardi, par l'inauguration du nouveau siège de l'Inspection des divisions des douanes de Maghnia, l'inspection de l'ancien et du nouveau siège de l'Inspection divisionnaire des douanes à Ghazaouet et une virée au port de Ghazaouet.