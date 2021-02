Algérie: Signature d'une convention pour lancer des investissements dans le domaine culturel

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts et la Confédération algérienne du patronat (CAP) ont signé lundi à Alger une convention de partenariat pour lancer des investissements et réaliser des projets économiques dans divers domaines de la culture et des arts, indique un communiqué du ministère.

En présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, l'accord a été signé par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture et des Arts chargé de l'industrie cinématographique et de la production culturelle, Bachir Youcef Sehairi, et du président de la CAP, Mohamed-Nadir Bouabbas.

Inscrite dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture et des Arts d'intégrer son secteur dans l'action économique, en application du Plan de relance économique du gouvernement, la convention vise à "créer un guichet unique" permettant à l'investisseur de réaliser des projets dans divers domaines de la culture et des arts.