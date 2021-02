Algérie: Benziane - La recherche scientifique est au service du développement

Tiaret — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a insisté, lundi à Tiaret, sur la multiplication des efforts afin de valoriser les résultats des recherches universitaires pour les besoins du développement national et des secteurs social et économique.

Dans une allocution lors de sa rencontre avec la famille universitaire, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que "l'université de demain dans l'Algérie nouvelle nécessitera de fournir tous les efforts pour la valorisation des résultats des recherches universitaires dont nous oeuvrons pour qu'ils répondent aux besoins du développement national et des secteurs économique et social, ainsi que les secteurs utilisateurs".

L'encouragement de la recherche scientifique au profit de la société sera concrétisé par la mise en place de 750 projets en conformité avec le programme du Gouvernement dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et de la santé, mis en application cette année, ainsi que l'amélioration de l'ouverture sur le secteur économique à travers la signaure de 15 accords et sur l'international par l'intensification de la coopération et de l'échange, à travers la signature de 131 accords, a-t-il ajouté.

Le ministre a mis l'accent, en prenant connaissance de plusieurs projets de recherches d'étudiants de l'université "Ibn Khaldoune" de Tiaret, sur la nécessité de conduire des expériences dans le domaine de l'entrepreunariat et de transformer leurs recherches en source de richesse, à travers leur concrétisation sur le terrain et de bénéficer des avantages et du soutien de l'Etat, qui a créé un ministère délégué chargé des Start-ups.

Dans ses réponses aux préoccupations de la famille universitaire, Abdelbaki Benziane a annoncé que "la revendication du recrutement direct concernant les diplômés du magister et du doctorat est une revendication légitime et la solution est attendue de la part de la commission mixte chargée d'étudier ce dossier pour trouver des domaines de recrutement de cette catégorie".

Le ministre a également indiqué que la question de l'ouverture de la spécialité médicale à l'université de Tiaret se trouve sur le bureau de la direction centrale de la formation, soulignant qu'elle sera ouverte lorsque les normes et les conditions nécessaires seront remplies.

La visite du ministre dans la wilaya a été marquée par l'inauguration de 2.000 places pédagogiques à la faculté des sciences économiques et de gestion et d'une résidence universitaire d'une capacité de 1.000 lits, en plus de cinq laboratoires de recherche.

Le ministre a aussi inspecté le projet de réalisation de 2.000 places pédagogiques à l'institut des sciences vétérinaires et une résidence universitaire de 2.000 lits.

Le ministre a déclaré à la presse, lors de sa visite d'inspection dans la wilaya de Tiaret, que toutes les mesures seront prises à l'encontre des responsables des dysfonctionnements dont souffre le secteur des œuvres sociales.

M.Benziane a insisté, par la même occasion, sur l'importance des mesures de protection nécessaires afin d'assurer la sécurité des étudiants, des travailleurs et de leurs biens à l'intérieur des structures des œuvres universitaires, mettant l'accent dans ce sens sur l'évaluation continue et le contrôle de la gestion au niveau des résidences universitaires, estimées à plus de 400 et des 66 directions des œuvres universitaires au niveau national, dans le cadre du programme ministériel de moyen et long termes pour une bonne gouvernance du secteur des œuvres universitaires.