Ile Maurice: Maltraitance des chiens - le Daily Mail réagit à la campagne «the killing pounds»

"Exclusive: Horrifying moment starving dogs are discovered eating each other ALIVE at Mauritius pound when shocked animal owner visits in search of his missing pet." Tel est le titre d'un article du Daily Mail, paru en ligne lundi 8 février.

Le journal britannique reprend le dossier envoyé par les «animal-lovers of Mauritius» pour sa campagne de sensibilisation internationale au sort des chiens aux mains de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), «the killing pounds».

Des chiens ont été filmés en train de se nourrir d'autres animaux mourants dans un chenil géré par le gouvernement, un visiteur rappelle les conditions «inhumaines» à la MSAW accusée de cruauté envers les animaux depuis des années, la Human Society Internationale qualifie la MSAW d'incompétente pour la soin des chiens et l'appel de ceux qui mènent la campagne de sensibilisation pour convertir le chenil en hôpital pour animaux sont les principaux points relevés par le Daily Mail.

L'article reprend également en grand les photos des chiens en train de se dévorer entre eux.