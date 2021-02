Cote d'Ivoire: Programme intégré de développement (... ) dans le bassin du Niger - Le ministère des Eaux et Forêts recrute des animateurs ruraux

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger (Pidacc/Bn), composante Côte d'ivoire, le ministère ivoirien des Eaux et Forêts recrute des animateurs ruraux.

Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires agents techniques des eaux et forêts des corps Mpva et des Apva, en exercice depuis plus de deux ans et âgés de moins de 45 ans au 31 décembre 2020. Le candidat doit avoir une bonne santé et apte à conduire un engin à deux roues.

Dans le cadre de leur mission, ces animateurs ruraux seront affectés dans les directions régionales des eaux et forêts de Gbèkê, du Bélier, de l'Iffou et du N'Zi/Moronou. Le programme va durer cinq ans.

Le dossier de candidature comprend entre autres ; une demande de candidature adressée au ministre des Eaux et Forêts, un curriculum vitae certifié sincère et signé du candidat, une attestation de non sanction disciplinaire délivrée par la Drhf, un document attestant l'appartenance aux corps des Mpva ou des Apva (Arrêté de nomination dans le corps) et une attestation de présence au poste délivrée par le supérieur hiérarchique.

Les dossiers peuvent transmis en version numérique à l'adresse suivante :pidacc.rci@gmail.com. Les dossiers physiques sont déposés sous pli fermé au secrétariat de la Dgre ou de la Dgff au plus tard le lundi 22 février 2021, à 16h.