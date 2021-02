Congo-Kinshasa: Le journaliste Kalé Ntondo casse sa plume

Il était une plume parfaite. A la fois très taquine, modéré mais juste. Sa carrière journalistique a été marquée par ses analyses pointues sur les artistes et leurs œuvres. Dommage ! Les lecteurs ne liront plus les articles d'enquête de Kalé Ntondo alias "Kant". Ce doyen chroniqueur de musique a rendu l'âme, le vendredi 5 février 2021, à l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa (ex-Mama Yemo) où il était interné depuis quelques jours suite à une longue et pénible maladie.

Diplômé en français et linguistique africaine à l'Université Pédagogique National (UPN), Léopold Kalé Ntondo a commencé sa carrière de journaliste dans le journal "L'Analyste", ainsi que "Maillot Jaune", comme chroniqueur sportif.

Sexagénaire, il a travaillé aussi pendant longtemps dans d'autres tabloïdes du pays et autres journaux spécialisés tels que Disco hit, Salongo, Sélection Info, Salongo musique, Kin Match, comme chroniqueur musical, avant d'intégrer le Groupe de presse le Palmarès de l'honorable Michel Lady Kuya, où il occupait le poste de Directeur de publication du journal culturel "Visa 2000". Il était un des piliers majeurs de cet hebdomadaire Kinois consacré aux arts et aux sports.

On reconnait en lui surtout la qualité d'un bon encadreur voué à une relève efficace dans le métier du journaliste en RDC et précisément dans la presse papier qui a toujours souffert de la main d'œuvre criante. Car, elle est jugée et considérée sur le plan pratique comme le média le plus difficile dans l'histoire du journalisme au monde.

Comme écrivain, Léopold Kalé Ntondo a publié "De l'OK Jazz à Bana Ok, Lutumba Simaro une boussole ", livre biographique dédié au poète-guitariste Simaro, une des légendes de la Rumba congolaise.

Kant préparait aussi son prochain ouvrage littéraire qu'il voulait consacrer à la vie, œuvre et carrière de la star Koffi Olomidé. Il faut rappeler que le doyen Kalé Ntondo a aussi participé énormément à la rédaction du livre « Les Petits bonbons de la sagesse » du chanteur -parolier Félix Wazekwa.

Ce qui est vrai, l'illustre disparu était également conseiller de plusieurs artistes musiciens et comédiens congolais à Kinshasa et en Europe.

Humble et social, Léopold Kalé Ntondo laisse un héritage monumental à la jeune génération de son pays la RDC qui s'intéresse à la presse écrite. En entendant le programme des obsèques, le deuil se tient dans la parcelle familiale sur l'avenue Yangambi N°101, dans la commune Ngiri-Ngiri.

L'équipe rédactionnelle du journal La Prospérité présente les condoléances à toute la presse de la RDC. Que son âme repose en paix.