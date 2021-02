Angola: Un dirigeant parle de la divulgation des faits du roi Mandume ya Ndemufayo

Ondjiva — Les exploits réalisés par le roi Mandume-ya-Ndemufayo dans la lutte contre l'occupation coloniale portugaise dans la région sud de l'Angola doivent servir d'inspiration aux nouvelles générations, afin de garantir une citoyenneté active et participative des jeunes.

C'est ce qu'à souhaité le gouverneur par intérim de la province de Cunene, Apolo Ndinoulenga, lors du symposium qui a eu lieu au complexe touristique d'Oihole, dans le cadre des cérémonies de l'hommage des 104 ans depuis la mort du roi Mandume.

Symbole de résistance contre l'occupation coloniale, Mandume ya Ndemufayo, est né en 1892 à Embulunganga.

Fils de Ndemufayo et Ndapona, Mandume est monté sur le trône à l'âge de 18 ans et a régné entre 1911 et 1917.

Le gouvernant, au cours de cette cérémonie, a salué la bravoure du souverain et son esprit patriotique manifesté durant la lutte contre le colonialisme portugais.

L'attitude fondée sur l'idée de ne jamais s'incliner devant les colonisateurs, c'est cet esprit qui doit être cultivé par des jeunes pour construire un Angola toujours meilleur, a-t-il souligné.

Pendant le règne de Mandume, a-t-il rappelé, la guérilla parmi les peuples s'est convertie à une bataille contre l'autorité coloniale qui voulait de force occuper la partie sud de l'Angola.

Son courage dans la lutte contre l'invasion et l'oppression coloniales lui a conféré une grande notoriété.

Les informations sur le parcours historique du roi sont encore insuffisantes, il nous faut encore des recherches, afin que soient diffusés et valorisés les hauts faits et la bravoure du roi Mandume.

