Angola: Les députés veulent renforcer la réglementation des institutions financières

Luanda — Les députés à l'Assemblée nationale ont défendu ce lundi la nécessité de réglementer l'activité financière des bureaux de change, des organismes de placement collectif, des microcrédits et autres institutions similaires.

Les parlementaires ont abordé cette question lors de la discussion du Code du régime de l'activité des institutions financières, dont le diplôme a été approuvé à l'unanimité.

Lors du débat, la députée du MPLA, Lourdes Caposso, a déclaré qu'il était préférable que la Banque nationale d'Angola (BNA), la Commission de capital ou l'Agence nationale des assurances réglementent, en détail, le rôle des institutions financières non bancaires.

"Les exigences faires pour les institutions financières non bancaires doivent être bien élaborées pour qu'il y ait une loi qui réponde aux préoccupations des Angolais", a-t-il suggéré.

Dans le même ordre d'idées, le député de l'UNITA, Maurilio Luyele, a souligné l'importance que les institutions financières non bancaires jouent dans la relance de l'économie réelle.

Dans ce contexte, Maurilio Luyele estime qu'il est logique de réglementer les activités de ces institutions par un diplôme.

Clarifications de la BNA

Répondant aux préoccupations des députés, le vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, a déclaré qu'avec l'approbation du diplôme, on espérait un système financier plus fort pour faire face à l'émergence d'éventuelles crises.

Selon Manuel Tiago Dias, cette proposition intègre un ensemble de normes structurelles visant à renforcer le système financier de l'Angola.

Le diplôme, divisé en 14 chapitres et 444 articles, vise à assurer une plus grande efficacité et sécurité dans la stabilité du système financier angolais, notamment en ce qui concerne le renforcement du cadre juridique de régulation et de surveillance des institutions impliquées dans le secteur.

Les parlementaires ont abordé cette question lors de la discussion du Code du régime de l'activité des institutions financières, dont le diplôme a été approuvé à l'unanimité.

Lors du débat, la députée du MPLA, Lourdes Caposso, a déclaré qu'il était préférable que la Banque nationale d'Angola (BNA), la Commission de capital ou l'Agence nationale des assurances réglementent, en détail, le rôle des institutions financières non bancaires.

"Les exigences faires pour les institutions financières non bancaires doivent être bien élaborées pour qu'il y ait une loi qui réponde aux préoccupations des Angolais", a-t-il suggéré.

Dans le même ordre d'idées, le député de l'UNITA, Maurilio Luyele, a souligné l'importance que les institutions financières non bancaires jouent dans la relance de l'économie réelle.

Dans ce contexte, Maurilio Luyele estime qu'il est logique de réglementer les activités de ces institutions par un diplôme.

Clarifications de la BNA

Répondant aux préoccupations des députés, le vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, a déclaré qu'avec l'approbation du diplôme, on espérait un système financier plus fort pour faire face à l'émergence d'éventuelles crises.

Selon Manuel Tiago Dias, cette proposition intègre un ensemble de normes structurelles visant à renforcer le système financier de l'Angola.

Le diplôme, divisé en 14 chapitres et 444 articles, vise à assurer une plus grande efficacité et sécurité dans la stabilité du système financier angolais, notamment en ce qui concerne le renforcement du cadre juridique de régulation et de surveillance des institutions impliquées dans le secteur.