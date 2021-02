Congo-Kinshasa: L'ANAPI et le Ministère des ressources hydrauliques et électricité sensibilisent sur les réformes mises en œuvre dans le secteur de l'énergie, sous secteur de l'électricité

C'est sous le patronage de Son Excellence Madame la Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan, Madame Elysée Munembwe Tamukumwe, que s'est tenue, ce lundi 8 février 2021, à l'Hôtel Sultani dans la commune de la Gombe , une matinée de sensibilisation sur les réformes mises en œuvre par la République Démocratique du Congo dans le secteur de l'énergie, et particulièrement le sous-secteur de l'électricité.

Cet atelier a réuni les représentations diplomatiques, les partenaires techniques au développement, les sociétés du secteur privé évoluant dans le secteur de l'énergie et sous-secteur de l'électricité, les administrations et structures étatiques évoluant dans le secteur. Etant l'une des priorités du mandat du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette activité s'inscrit dans le contexte de la libéralisation de ce secteur.

Au cours de cet événement, le DG de l'Anapi, Anthony Nkinzo Kamole, a souligné l'intérêt de cet atelier pour les investisseurs. Il a aussi épinglé l'objectif de ces réformes qui est celui de mettre à disposition des investisseurs locaux et internationaux des outils nécessaires, car il est important pour eux de se munir de la bonne information. Compte tenu des lois qui étaient mentionnées de façon éparse. Pour ce faire, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI en sigle, qui est là structure étatique et conseiller technique du Gouvernement Central et des Gouvernements Provinciaux en matière d'assainissement de l'environnement des affaires et de promotion des investissements a travaillé en collaboration avec le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, à l'issue desquels travaux, a été publié pour la première fois, un recueil spécial des textes légaux et réglementaires que la RDC a pris à la suite de la libéralisation du sous-secteur de l'électricité.

Il ne s'agit pas simplement des règles et des informations, mais aussi sur leurs droits ainsi que les taxes et les impôts qu'ils sont censés payer. Anthony Nkinzo Kamole a précisé que ce condensé a été fait en vue d'éviter une dispersion des frais à payer, tous les frais exacts y sont mentionnés dans ce secteur de l'énergie. Mais aussi, cette initiative est celle d'accompagner les investisseurs dans leurs différents projets d'investissements afin de Bâtir une vraie politique du secteur.

Quant à leurs attentes, ils souhaitent à ce que les différents partenaires soient les champions de la communication en les transmettant aux autres, cela ne peut qu'aboutir avec le concours des parties prenantes, à savoir: l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Electricité, l'ANSER, la SNEL, la CNE, des cabinets d'avocats et y compris la presse pour le relais, tout en ressemblant ces éléments pour une large diffusion.

Cette allocution s'en est suivie d'un exposé sur les outils promotionnels importants qui seront désormais mis à la disposition des investisseurs du secteur de l'énergie, sous-secteur électricité. A cet effet, le DG de l'ANAPI a même indiqué que ces différents outils promotionnels peuvent être téléchargés sur le site web de l'ANAPI www.investindrc.cd.

La Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan, Elysée Munembwe, a étalé les potentialités énergétiques que possèdent la RDC, dont on ne peut pas parler d'elle sans faire mention de ce qu'elle possède comme richesse équivalant à 6% du potentiel mondiale et 35% en Afrique.

Le Ministre d'Etat, Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Son Excellence Eustache Muhanzi Mubembe a fait un exposé sur la libéralisation du secteur de l'énergie, sous-secteur de l'électricité, la vision du Gouvernement sur ledit secteur ainsi que les perspectives.

Le Gouvernement de la RDC est plus que déterminé à promouvoir ce secteur nécessaire et utile pour le décollage économique et industriel de notre pays. L'ANAPI, dans son rôle de guichet unique en matière des investissements au pays est disposée à accompagner les investisseurs désireux de venir investir dans ce secteur dans lequel le pays possède des avantages comparatifs et un potentiel inestimable.