Sénégal: Désenclavement de la zone touristique de Pointe Sarene - Alioune Sarr «audite» les chantiers

Dans un communiqué du ministère du Tourisme et des Transports aériens, il est indiqué que le chef dudit département, Alioune Sarr, a effectué hier, lundi 08 février 2021, une visite sur les chantiers de la station touristique de Pointe Sarène.

Le document indique qu'« il s'agit de s'enquérir de l'état de la réalisation des travaux de la voie d'accès de 14 KM reliant la localité de Keur Balla Lo à Pointe Sarène, importante pour la desserte du site, d'évaluer l'état d'avancement des aménagements à faire, et les délais d'exécution sur le site du chantier de l'investisseur RIU, d'une part, et les travaux d'assainissement et surtout l'installation de la station d'épuration prévue à cet effet dans le projet d'autre part ». Lors de cette visite, il a été donné à Alioune Sarr de constater l'état d'avancement du projet de la voie de contournement Keur Balla Lô -Pointe Sarène.

A noter que ces instructions ont été données au Dg de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) pour une finition rapide de ce tronçon de 14 Km qui permettra un accès facile à la station à partir de l'autoroute à péage.

Concernant la station d'épuration de la zone touristique, la procédure de sélection de l'entreprise en charge des travaux est bouclée, il reste à recruter la mission de contrôle pour un démarrage effectif des travaux. La Sapco a reçu instruction d'aller très vite à la mise en service du réseau d'assainissement. Il est également à noter que la Sapco a déjà entamé les travaux de tirage de la ligne électrique, d'installation de postes transformateurs, et aussi a réalisé des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable et certaines voies d'accès à la station de Pointe Sarène.

S'agissant du site du chantier de l'investisseur RIU estimé à 92 milliards d'investissement, il est aujourd'hui à un niveau d'exécution de 90% pour les travaux de gros œuvres de sa première phase constituée de 514 chambres et dont la livraison est prévue en novembre 2021.

Ont pris part à cette visite des chantiers « le directeur des investissements et des aménagements touristiques (Diat), celui en charge de la Réglementation touristique (Drt) et du directeur général de la Sapco », précise la source.