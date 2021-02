Sénégal: Qualité phytosanitaire des produits agricoles - Des agents de la DPV capacités

Un atelier de formation sur l'analyse du risque et la surveillance phytosanitaire à l'attention des agents de la Direction de la protection des végétaux se tient depuis hier, à Dakar et ce, jusqu'au 11 février. Ceci, dans le cadre du renforcement de capacités semencières des produits agricole.

Pour une productivité de qualité des produits agricoles, le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural à travers la Direction de la protection des végétaux (Dpv) initie depuis hier, lundi 8 février à Dakar et ce, jusqu'au jeudi prochain un atelier de formation sur l'analyse du risque et la surveillance phytosanitaire.

Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative 2 du projet d'appui technique au renforcement des capacités semencières du ministère de Pour une productivité de qualité des produits agricoles, le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural à travers la Direction de la protection des végétaux (Dpv) initie depuis hier, lundi 8 février à Dakar et ce, jusqu'au jeudi prochain un atelier de formation sur l'analyse du risque et la surveillance phytosanitaire. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative 2 du projet d'appui technique au renforcement des capacités semencières du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural (Maer).

Saliou Ngom, directeur de la protection des végétaux s'est réjoui de cet atelier de formation à l'attention des agents de la Dpv en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour participer à l'amélioration de la qualité des produits agricoles Sénégalais pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en produits de qualité mais aussi pour une meilleure exportation desdits produits. «Aujourd'hui, nous sommes tenus d'augmenter nos rendements pour faire face à nos besoins alimentaires, mais également avoir une production de qualité pour une bonne santé de nos populations».

C'est dire que «l'enjeu est de taille parce que l'homme ne consomme que le reste des insectes. D'où la pertinence de cette formation sur l'analyse du risque et la surveillance phytosanitaire», a expliqué le directeur de la Dpv, Saliou Ngom. «C'est dire que nous devons protéger nos cultures mais également nos récoltes notamment pour les périodes post récoltes. D'abord pour notre santé publique en consommant des produits de qualité, des produits saints. Ce qui va sans doute nous permettre de mieux exporter nos produits», a-t-il rajouté. Pour ce qui est de l'exportation, «nous sommes dans l'obligation de mettre sur le marché international des produits de qualité et ceci pour faire sauter les barrières commerciales». Il ajoute : «Cette formation vient à son heure en ce sens qu'aujourd'hui nous avons atteint des rendements qui nous permettent d'exporter notre production».

Toutefois, dira-t-il : «il va falloir que nous respections cette qualité phytosanitaire et cette formation sur l'analyse du risque et la surveillance phytosanitaire va permettre à nos agents de rehausser leur niveau de compétence pour accompagner la production mais également d'assurer la protection de nos végétaux aux fins d'atteindre le Pse vert».