Egypte: L'Egypte, la Jordanie et l'Irak jugent important de trouver des solutions politiques aux conflits dans la région

L'Egypte, la Jordanie et l'Irak ont souligné l'importance de parvenir à des solutions politiques aux conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, et d'arrêter toutes les ingérences étrangères dans leurs affaires afin que ces pays puissent préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Egypte, de la Jordanie et de l'Irak ont tenu une réunion, lundi, au Caire, sur le mécanisme de coordination tripartite afin d'examiner la coopération commune, et ont discuté des derniers développements dans les domaines stratégique de la coopération.

Les trois responsables se sont dits satisfaits quant aux résultats atteints depuis le sommet d'Amman, tenu en août 2020, et ont affirmé que leur pays s'engagent à poursuivre la coopération et la coordination en vue d'accélérer la mise en place des projets stratégiques qui sont dans l'intérêt des trois pays et de la région toute entière.

La réunion vise également à mener des concertations politiques sur les derniers développements concernant les situations dans la région, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.

Les trois ministres ont échangé les visions sur la cause palestinienne, le processus de paix et les situations en Syrie, au Yémen en Libye, et ont jugé important d'arrêter les ingérences étrangères dans leurs affaires.

Ils ont convenu de renforcer les efforts communs pour lutter contre le terrorisme et préserver la sécurité et la stabilité de la région, et affirmé que la sécurité hydrique arabe est une priorité des pays arabes.