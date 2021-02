Egypte: L'Egypte soutient les efforts visant à dégeler le processus de paix

Le ministre des AE Sameh Choukri a confirmé l'Egypte soutien les efforts visant à dégeler le processus de paix qui stagne depuis des années.

Dans son discours devant la réunion extraordinaire lundi du Conseil de la Ligue des arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères M. Choukri a ajouté que la "question palestinienne est toujours et restera notre question centrale, au niveau des États et des peuples ", notant que la stabilité dans la région ne pourrait être réalisée qu'à la lumière d'une paix permanente et globale fondée sur un règlement juste qui répondra aux aspirations du peuple palestinien.

Il a rappelé que le monde arabe avait été confronté à de nombreux défis au cours de la dernière décennie, dont l'effondrement des institutions étatiques dans certains pays, la division dogmatique, idéologique, et politique sans compter aussi l'émergence du spectre du terrorisme et de ses organisations, qui ont profité du vide politique et sécuritaire dans certains pays pour s'y implanter, et de la pandémie du coronavirus qui a pesé sur les économie des sociétés.

Il a poursuivi que certains pensaient que le monde arabe, dans ces circonstances délicates, avait oublié sa principale et juste cause, et que la création d'un État palestinien indépendant et souverain aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est en tant que capitale, était délaissée.

La question palestinienne était et restera au cœur de la conscience arabe malgré sa stagnation et malgré les pratiques israéliennes unilatérales et les implantations en Cisjordanie, a-t-il confirmé.