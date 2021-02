Congo-Kinshasa: Clémentine Shakembo Kamanga - Une figure emblématique de la diplomatie congolaise enrichit la littérature dans « Moi, diplomate de la RDC »

*Dans le souci de partager ses expériences pouvant constituer un repère et modèle pour les futures générations tentées par la diplomatie, Clémentine Shakembo Kamanga, une diplomate chevronnée et incontestée a mis, depuis un certain temps, à la disposition des amoureux de la lecture un livre publié aux éditions EdkBooks, intitulé : « Moi, diplomate de la RDC » où l'auteure fait uneb narration autobiographique.

Ce livre de 154 pages raconte la vie d'une diplomate qui n'a jamais été hantée par l'hésitation de défendre les intérêts de la RDC ailleurs, dans le cadre des relations internationales.

Clémentine Shakembo, femme à un parcours élogieux, est un modèle pour le leadership féminin dans la diplomatie. Son parcours est sans doute un stimulant pour toute personne qui rêve grand.

Ce chef-d'œuvre retrace, en effet, la vie d'une jeune femme issue de la bourgeoise qui a su profiter des moyens de ses parents pour se tisser une vie meilleure qui fait parler d'elle à travers le Congo, son pays et à travers le monde aujourd'hui, une vie qui va l'immortaliser et dont le nom restera indélébile dans les annales diplomatiques du Congo et du monde.

Cet ouvrage autobiographique vante une légende vivante dans la représentation de la République Démocratique du Congo notamment, à travers l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie.

Les différents passages de Clémentine Shakembodans une dizaine des pays d'Afrique, une vingtaine des pays européens, une dizaine des pays Asiatiques et dans quelques pays d'Océanie et d'Amérique, ont fait parler du leadership féminin congolais.

Dès son entrée dans la diplomatie, Clémentine Shakembo Kamanga fut affectée à Washington en 1980. Puis, elle occupa un poste de conseiller à Lisbonne. Elle revint plus tard, aux affaires étrangères où elle devint numéro un de la direction "Amérique, Asie et Océanie", avant de rejoindre son poste d'Ambassadeur en Allemagne en 2009. Actuellement, elle est chargée d'affaires à Varsovie en Pologne.