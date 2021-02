Cote d'Ivoire: Lancement du tournoi de la réconciliation et de la paix/Souleymane Diarrassouba - « Plus jamais de violence à Yamoussoukro, nous voulons la paix"

Promouvoir le vivre ensemble à travers le football dans la capitale politique ivoirienne. Le ministre Souleymane Diarrassouba a procédé, le samedi 6 février 2021, au lancement du tournoi de la réconciliation et de la paix, sur l'espace "zone Z" du quartier N'Zuessi 220 logements de Yamoussoukro.

Cette initiative, qui porte sa marque, a été l'occasion pour lui d'inviter les jeunes à définitivement tourner le dos à la violence et à plutôt s'orienter vers des actions qui pourraient contribuer à améliorer leurs conditions de vie et leur avenir.

«Je voudrais dire merci à tous les jeunes et principalement aux 16 équipes qui ont décidé de dire oui à la paix et à la réconciliation », a-t-il indiqué, en soulignant que son message s'adresse aux jeunes qui sont les porteurs de l'avenir de la Côte d'Ivoire, d'autant plus que leurs actions sont déterminantes dans la société. L'initiative de ce tournoi de la réconciliation fait suite aux violences qui ont eu lieu pendant la présidentielle du 31 octobre dernier.

Pour le ministre Souleymane Diarrassouba, les actes de violence ne sont profitables à personne, car elles ont des conséquences toujours regrettables.

Puis, il a rappelé les fondements de la politique de paix du Président Félix HouphouëtBoigny depuis Yamoussoukro. Le parrain du tournoi de la réconciliation s'est alors essayé à l'exercice pédagogique qui a fait répéter son auditoire composé en grande majorité de jeunes, la phrase suivante : « Plus jamais de violence à Yamoussoukro, nous voulons la paix, nous voulons le développement pour construire notre cité et notre avenir ».

Une manière pour lui d'exhorter ces jeunes à plus de responsabilité et à promouvoir davantage la fraternité et la cohésion. Toute chose qui justifie ce tournoi qui permettra de consolider la paix. « Le sport permet aux jeunes de mieux se connaître et de partager d'intenses moments de fraternité », a-t-il expliqué.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a enfin souhaité que le tournoi de la réconciliation se déroule dans la paix et dans l'esprit du fairplay, de sorte que la meilleure équipe l'emporte.

Faut-il le rappeler, ce tournoi de Maracana petit poteau regroupe 16 équipes dont 8 en provenance des quartiers de la communauté Baoulé et 8 de la communauté Malinké de Yamoussoukro.