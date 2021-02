Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Vers le choix imminent d'un Formateur ou d'un nouveau Premier Ministre !

Bahati, Marie-Josée Ifoku, Noël Tshiani, Samy Badibanga, Batumona, Willy Kitobo de plus en plus cités parmi les personnalités aux ressources morales et intellectuelles exploitables à des fins de formation du gouvernement ou des primaturables.

Bien d'autres outsiders sont aussi cités. Allusion faite notamment, aux noms de Babandoa Odette, Eve Bazaïba, de Marie-Madeleine Kalala et de Makombo Angèle qui ont aussi fait parler d'elles dans les méandres de la gent féminine. Mais, dans la foulée, le Kongo Central réclame. Alors que tant d'autres provinces à l'instar du Grand Bandundu lorgnent. Et, dans cette espèce de bataille des tranchés, qui laisser, qui prendre ? Qui représenteront le Katanga, le Nord et Sud-Kivu, l'Ituri, la Tshopo, le Maniema, le Grand Kasaï, sans oublier l'Ituri, la province chère à Thomas Lubanga ? L'enjeu est de taille. Mais, le choix est tout aussi déterminant.

Heureux qui, comme Ulysse, a effectué un bon voyage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de retour hier, dans les après-midi, à Kinshasa, après la prise de ses fonctions de Président en exercice de l'Union Africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Alors qu'il tiendra les manettes de commandement de cette organisation panafricaine, il sera, en même temps, revêtu de ses attributs de Chef de l'Etat en RD. Congo.

Depuis qu'il s'est défait de la coalition FCC-CACH et créé l'Union sacrée, il est devenu l'unique et seul maître à bord du navire. Si bien que des tractations engagées l'ont conduit à nommer un Informateur et puis, il sera amené à nommer un Formateur ou, à tout le moins, un nouveau Premier Ministre devant remplacement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui, depuis quelques jours, expédie les affaires courantes.

Pour mettre en action son ambitieuse vision l'ayant déterminé à reconfigurer la scène politique, il a besoin d'aller de l'avant.

Ainsi, la désignation de ce formateur du nouveau gouvernement ou du Premier Ministre serait-elle, logiquement, imminente.

Déjà, peu avant qu'il n'aille au sommet, juste son séjour en Egypte, plusieurs sources laissaient entendre qu'il y était à quelques doigts de l'annonce du nom de cet oiseau rare. Et que ce sont, peut-être, les impératifs liés notamment, à son agenda qui auraient fait que cela soit retardé un tout petit peu.

Pas droit à l'erreur !

Au fait, le vrai problème de profil, de la technicité, de la stature de la personnalité revient avec acuité lorsqu'il est question d'opérer un tel choix.

En plus, celui de la symétrie entre les objectifs visés et les capacités réelles de l'homme ou de la femme à nommer taraude certainement l'esprit du tout nouveau Président de la République. Puisqu'il ne faut ni rater, ni échouer, l'affaire étant de justifier pour quelle raison fallait-il rompre la coalition FCC-CACH pour effectuer un nouveau saut dans l'inconnu.

Pas d'apprentis sorciers...

Voilà pourquoi, il ressort des différents cénacles que Félix Tshisekedi devrait prendre la mesure de tous les paramètres, avant d'apposer sa signature au bas de l'ordonnance désignant l'iconoclaste attendu.

Ce dernier, une fois nommé, pourrait alors lui présenter une équipe réduite à la dimension des moyens, représentative de la nation congolaise en termes d'équilibre géopolitique, prenant en compte la jeunesse, les personnes vulnérables et ayant en son sein des vertébrés aux cahiers d'adresses fournis à l'échelle tant nationale qu'internationale. Il n'a donc pas besoin d'apprentis sorciers, dans cette affaire.

Du coup, sans la moindre complaisance, maintenant qu'il a toutes les responsabilités et qu'il dispose de sa majorité, il est seul devant l'histoire. A lui de passer aux actes, pour normaliser le fonctionnement des institutions et casser, de ce fait, la spirale des spéculations ainsi que d'autres rumeurs autour des noms circulant abondamment sur la toile.

Addis-Abeba, Tshisekedi auréolé

Lors de la tenue du 34ème sommet de l'UA, Félix Tshisekedi a été porté au pinacle de la scène africaine. Cela arrive après 54 ans. Car, en son temps, c'est le Feu Maréchal Mobutu qui y accéda en 1967 à l'issue du 4ème sommet et resta jusqu'en 1968.