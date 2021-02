Sénégal: Affaire Sonko - La défense demande à la section de recherches de se conformer à la loi

Les avocats de Ousmane Sonko ont posé hier, lundi, leur premier acte juridique au nom et pour le compte du leader de Pastef /Les Patriotes.

Via une correspondance adressée au Commandant de la Section de recherches et une ampliation de ladite lettre au Président de la Chambre d'accusation et au procureur de la République, Me Bamba Cissé et ses confrères relèvent : « Notre mandant, l'- honorable député Ousmane Sonko, président du parti Pastef /Les Patriotes, a reçu, le 06 courant, une convocation l'invitant à se présenter dans vos locaux le lundi 8 février 2021 à 11 heures pour les besoins d'une enquête pénale le concernant. Nous vous rappelons toutefois que Monsieur Ousmane Sonko est député à l'Assemblée nationale et est régulièrement domicilié à son adresse sise à la Sicap cité Keur Gorgui villa R17 ».

Et de poursuivre : « En conséquence, nous vous saurions gré de bien vouloir vous conformer aux dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 58 de la Loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale ».