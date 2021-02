Cote d'Ivoire: Yopougon / Renforcement des capacités opérationnelles : Gilbert Kafana Koné dote la police d'engins roulants

Donner des moyens de mobilité et d'intervention au District de la police nationale de sa commune afin qu'elle assure, dans des conditions idoines, la sécurité des hommes et de leurs biens. C'est l'objectif visé par Gilbert Koné Kafana, en offrant, le vendredi 5 février, dans la cours de la mairie à Yopougon-Selmer, deux véhicules (un camion de transport des troupes), un pick-up double cabine et dix mobylettes, d'une valeur de 100 millions de FCFA

. Dans son adresse, Gilbert Kafana Koné, député-maire de Yopougon, s'est réjoui de la collaboration de la mairie avec les forces de l'ordre et, particulièrement, avec la police. «La sécurité des populations, le développement et la vie harmonieuse est un enjeu pour nous.

Comme vous le savez, notre commune est l'un des baromètres de sécurité en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous ne lésinons pas sur les moyens pour vous doter de matériels facilitant l'exercice de votre métier».

L'occasion était également idoine, pour le maire, de féliciter la police pour avoir assuré la parfaite sécurité, via « l'opération Epervier » de la présidentielle du 31 octobre dernier. Kafana Koné n'a pas, non plus, manqué d'égrener le chapelet d'actions menées pour que Yopougon maintienne son appellation de «Cité de la joie et du bon vivre».

Ce sont, entre autres, le Commissariat du quartier Micao, construit en 2019, la modernisation de la Police municipale don l'effectif est passé de 45 agents, en 2017 à 300 policiers en 2020.

Le meilleur étant à venir, Gilbert Kafana Koné a promis une remise d'équipements multiservices bientôt. Il faut noter que ce matériel s'inscrit dans la continuité du «projet à impact rapide», initié par le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, au profit de la commune de Yopougon, afin de favoriser le mieux-vivre ensemble, la création d'emplois et l'autonomisation de la femme dans la plus grande commune ivoirienne.

Le projet est aussi en cohérence avec la volonté du premier citoyen ivoirien, de faire de la Côte d'Ivoire « un hub » du développement de la sous-région avec, en prime, un excellent indice de sécurité.

Quant au Directeur général adjoint de la Police nationale, le Contrôleur Joseph Yao, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a dit toute sa reconnaissance à Gilbert Kafana Koné.

Cela, au regard de tout ce que le premier magistrat de Yopougon réalise au bénéfice des forces de l'ordre et de défense de sa cité et, particulièrement, pour la police. «C'est une bouffée d'oxygène. Ce matériel nous aidera à mieux assurer la sécurité et la protection des biens et des personnes», a-t-il rassuré en promettant faire bon usage de ces engins.