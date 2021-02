Sénégal: Manifestations de soutien à Ousmane Sonko - Les étudiants entrent dans la danse

Ça a chauffé à l'université Cheikh Anta Diop hier, lundi 8 février. Le temple du savoir a été le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et étudiants qui ont apporté leur soutien au leader de Pastef, Ousmane Sonko cité dans une affaire de viol présumé.

Hier, ils étaient dans la rue pour manifester leur mécontentement à l'endroit du Président Macky Sall. Comme dans plupart des quartiers de Dakar, des partisans du leader de l'opposition ont fait face aux forces de défense pour dire non à ceux qu'ils considèrent comme une oppression envers Ousmane Sonko. Au moment où les étudiants ont eu l'information que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de leur leader et que les «Patriotes» qui étaient en place pour riposter, l'avenue Cheikh Anta Diop est barrée aux environs de 12 heures.

Les forces de l'ordre ont déployé des moyens à leurs dispositions pour disperser la foule. Elles ont usé des grenades lacrymogènes mais cela n'a pas empêché les étudiants de riposter avec des jets de pierre. La scène a duré plus que prévue et les policiers en renfort n'ont pas pu maitriser la situation même s'ils ont arrêté quelques étudiants. Aux alentours de 17 heures, la situation devient calme et la police a appelé au dialogue pour cesser les hostilités. Cependant, les propos des forces de l'ordre ne sont pas tombés dans les oreilles des étudiants qui exigent la libération de leurs camarades étudiants détenus au commissariat de Point E.

Cette requête ne sera pas satisfaite et les hostilités reprennent encore. Pour rappel, Ousmane Sonko a refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie suite aux accusations de «viols répétitifs et menaces de mort» par une employée dans un salon de massage. Usant de son humilité parlementaire, le leader de Pastef l'avait déclaré lors de sa conférence de presse dimanche et avait appelé les Patriotes à le soutenir massivement dans ce combat.