Cameroun: Nouvelle nomenclature budgétaire de l'Etat - Les acteurs s'imprègnent

L'arrimage de cet outil aux normes Cemac a servi de prétexte à l'organisation d'un séminaire-atelier par le ministère de l'Economie depuis hier à Yaoundé.

La nomenclature budgétaire de l'Etat fixe les principes fondamentaux de présentation des opérations budgétaires d'un Etat. Elle reste une thématique centrale et transversale dans la gestion des finances publiques tant sur le plan interne qu'à l'international. Le secrétaire général du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Jean Tchoffo, l'a rappelé hier, lundi 8 févier. C'était au cours du séminaire-atelier sur « l'appropriation de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'Etat », à l'intention des acteurs impliqués dans la préparation et l'exécution du budget de l'Etat.

Le SG a indiqué que le Cameroun s'était engagé dans un vaste processus de réforme de son système de gestion des finances publiques, afin de l'arrimer aux normes et aux bonnes pratiques internationales reconnues en la matière. Il était donc de bon ton que les acteurs s'imprègnent de ces nouvelles dispositions. Jean Tchoffo a également souligné que cette dynamique a été enclenchée à la faveur de l'adoption de la loi 2007 portant régime financier de l'Etat et s'est amplifiée par la promulgation de deux lois en juillet 2018, portant respectivement code de transparence et bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun, d'une part ; et régime financier de l'Etat et des autres entités publiques, d'autre part. « Ces deux textes constituent les piliers de l'architecture globale du système et du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la Cemac », va-t-il ajouter.

Guy Raymond Nkou, sous-directeur de la préparation du budget d'investissement public au Minepat, a souligné l'intérêt de l'arrimage de la nomenclature aux directives Cemac. D'après lui, il s'agit de faciliter non seulement l'arrimage de la gestion des finances aux normes internationales, mais également de faciliter la comparabilité entre différents Etats.