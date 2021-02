Cameroun: Organisation international du travail - Les adieux du directeur de l'équipe technique d'appui

François Murangira arrivé en fin de mandat au Cameroun a partagé un repas avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale vendredi dernier à Yaoundé.

Après deux ans d'activités au Cameroun, François Murangira le directeur technique de l'équipe d'appui de l'Organisation international du travail arrivé en fin de mandat s'en va. Il a fait ses adieux au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona vendredi dernier au cours d'un diner à Yaoundé. Ce dernier était accompagné de son homologue de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary. François Murangira a été célébré par Grégoire Owona Owona pour son travail bien fait et pour la bonne collaboration entretenue entre les deux hommes pendant son séjour au Cameroun.

L'on retiendra alors que la période 2018-2020 a été marquée par la célébration du centenaire de l'OIT. Malgré cette crise sanitaire le Bureau pays de l'OIT pour le Cameroun, la Guinée Equatoriale et Sao Tomé et Principe à accompagner les entreprises dans la promotion du travail décent. Il y a notamment eu concernant la promotion des emplois plus nombreux et de meilleurs qualité, des mécanismes et outils opérationnels de développement ont également été adoptés. Des systèmes nationaux garantissant la conformité des lieux de travail, la prévention et le règlement des conflits ont été renforcés. Le Rwandais François Murangira a fait savoir qu'il quitte le Cameroun avec le sentiment de satisfaction pour avoir accompli sa mission.