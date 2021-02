Ile Maurice: Les leaders de l'opposition réclament (encore) le départ du gouvernement

L'activiste Bruneau Laurette et les leaders des partis de l'opposition ont tenu une conférence de presse conjointe ce mardi 9 février.

Ils sont revenus sur la réunion tenue vendredi dernier dans le cadre du rassemblement qu'ils organisent le samedi 13 février. Le leader de l'opposition, Arvin Boolell, a notamment réitéré le fait que l'opposition et Linion sitwayin sont unanimes sur la réclamation du départ du gouvernement de Pravind Jugnauth. Une déclaration conjointe à cet effet et signée par les cinq leaders, Dev Sunnasy, Percy Yip Tong, Rachna Seenauth, Ivor Tan Yan et Bruneau Laurent, a même été rendue publique aujourd'hui.

Les organisateurs de la marche invitent aussi les citoyens à «s'unir» aux politiques afin «d'approfondir le système démocratique du pays et d'éradiquer le fléau de la corruption». Dans ladite déclaration conjointe, ils évoquent également la nécessité d'avoir un comité mixte réunissant des parlementaires et des citoyens visant à «produire la base nécessaire pour un changement fondamental de société». Finalement, ils promettent une politique «voulue par les citoyens et pour les citoyens».

Avant la signature de cet accord, Navin Ramgoolam, Paul Bérenger, Xavier Duval, Roshi Bhadain, Arvin Boolell et Bruneau Laurette ont demandé aux Mauriciens d'être présents en masse à Port-Louis à partir de 14 heures samedi prochain pour réclamer le départ du gouvernement Jugnauth. Un appel lancé aux Mauriciens en général peu importe leur appartenance politique.