Sénégal: Diaspora - African Valley relaie les opportunités d'affaires du Sénégal par visioconférence

Après le Nigeria, African Valley, à l'initiative du Congolais Dimitri M'Foumou-Titi, dans le cadre de « Continental Working », propose sa deuxième édition du « Connecting Days » avec le Sénégal.

A en croire les organisateurs, en respectant scrupuleusement les mesures barrières face à l'épidémie de coronavirus mais sans changer la donne, African Valley projette de mettre à exécution son planning : « Un jour par mois, un pays à l'honneur autour de quatre temps forts ».

C'est le jeudi 18 février, de 9h30 à 16h30, que se tiendra le prochain rendez-vous de « Connecting Days » en « Full digital gratuit ». Il mettra un coup de projecteur sur le Sénégal, en appui du thème identique à celui du Nigeria : « Les opportunités d'investissement, - risques - enjeux - perspectives dans un continent d'avenir ! ».

Tenu en tout virtuel en visioconférence et prévu pour durer 4 heures, le rassemblement de professionnels montrera les intérêts et les affinités autour du Sénégal en vantant la politique pro-entreprise pour ce pays. En parallèle, Connecting days offrira durant 2 h des rencontres d'affaires pour élargir le réseautage entre les sessions de stands virtuels et « le speedneworking ».

L'offre sera celle d'une opportunité distinctive pour les sponsors, exposants virtuels, panélistes et partenaires, afin d'élargir leur réseau, d'identifier des opportunités d'affaires et de disposer d'informations à haute valeur ajoutée en système de rendez-vous innovants pour permettre à tout un chacun de repartir avec des contacts établis.

La rencontre sera suivie de préconisations auprès des institutions sénégalaises.

Le premier panel présentera la situation économique du Sénégal avec les facilités d'installation et les rencontres d'affaires. Le deuxième mettra l'accent sur les opportunités dans l'agriculture et les industries de transformation. Le troisième évoquera les opportunités dans le digital-numérique et l'automatisation. Enfin, le quatrième abordera le cadre des financements et les solutions pour s'implanter au Sénégal.

Parmi les panélistes ayant confirmé leur présence : Rokhaya Daba Fall, CEO Governing African Development (GAD); Dr Mamadou Deme, Sénégal Diaspora et Développement Solidaire ; Ibrahima Saar, directeur général Multi-Industries ADS Group ; El Hadj Aly Sow, fondateur et CEO ABC Consulting African ; Nabou Fall , Conseil marketing & Stratégie Digital ; Aziz Senni, directeur de Cmontaxi et, Pierre de Gaëtan Njikam, directeur de Fonds Pierre Castel. Ce dernier a salué cette rencontre en estimant que « les diasporas africaines et l'Afrique doivent reprendre l'initiative historique de leur devenir ».

Pour les prochaines étapes, le Rwanda, le Maroc, le Ghana et l'Éthiopie sont prévus.

Lien de connexion : https://www.youtube.com/watch?v=O4yEQs17n0A