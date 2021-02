Congo-Brazzaville: Vient de paraitre - Osons le développement ! l'Afrique face à elle-même ... de Marc Alain Mantot

Paru aux éditions SO'ED., cet essai de quatre-vingts pages est une plongée dans les problématiques prégnantes de l'Afrique d'aujourd'hui. Il dresse un tableau des principaux points d'alerte qui nécessitent une prise de conscience urgente.

De nombreuses pistes sont proposées dans ce premier jet d'encre de Marc Alain Mantot. L'auteur en appelle notamment à la démocratie comme impératif pour garantir la stabilité des États et pour influer sur l'attractivité en matière d'investissements étrangers. Une autre piste explorée est l'action des diasporas africaines. Marc Alain Mantot aborde l'intérêt pour les diasporas d'induire un codéveloppement avec les Africains sur le continent. Le partage d'expérience, de technologie ainsi que l'élaboration d'un leadership propre aux réalités africaines sont les pistes qu'il préconise pour enfin « Oser le développement. »

Des sous titres comme : Le développement ; L'intérêt d'un développement inclusif ; L'urgence d'agir ; Oser se développer ; La démocratie ; Un continent en proie à de grandes opportunités ; Oser saisir ; Un progrès indéniable ; Une ère de TIC prometteuse ; La valorisation et la rétention de nos ressources humaines ; L'impératif développement ; Un nouveau leadership ; Oser ; constituent l'ossature de cet essai.

Dans sa préface, Sadio Morel-Kante, journaliste analyste politique, souligne que certaines personnalités de l'Afrique du centre et de l'ouest telles que Nkrumah, Lumumba ou Modibo Keïta ont bercé l'enfance et la jeunesse de plusieurs pays. « Comme beaucoup d'entre nous, Marc Alain Mantot a pensé que nos dirigeants actuels concrétiseraient le développement et le développement inclusif par patriotisme tel que rêvé par les pères de ce qu'on appelle encore les indépendances. Hélas ! Certains secteurs d'activité économique ont même disparu pour ne pas être remplacés, ce n'est peut-être pas encore le pire », indique-t-elle.

Voilà pourquoi le chapitre Urgence d'agir est ce qui peut être appelé l'épicentre de ce livre... Dans le chaos mentionne la préfacière, il est possible d'oser le développement dans l'Afrique entière sur les traces de Soundjata Keïta pour la charte du Mandé (sorte de constitution au 13è siècle) et de Kankou Moussa pour le développement économique, insiste le jeune essayiste.

Le 21è siècle sera incontestablement marqué par une mondialisation prononcée, résultante d'un monde de plus en plus connecté, écrit Marc Alain Mantot dans son introduction. Les peuples, les sociétés, les cultures et même les habitudes quotidiennes se partagent chaque jour, instantanément, avec la force de l'internet et de plus en plus avec les réseaux sociaux. Le monde est véritablement, chaque jour, en train de devenir un village planétaire, libre et improvisé.

Pour Marc Alain Mantot, l'année 2020, avec la pandémie de Covid-19, a révélé combien les ensembles et les structures économiques, même a priori les plus stables, peuvent être ébranlés. C'est très révélateur et encourageant pour les pays du Sud, c'est autant important pour comprendre que rien n'est infaillible et que toutes œuvres humaines aussi avancées soient-elles se confrontent à la limite de la production intellectuelle. Il est donc important de se lancer dans la course et ne rester en marge sous aucun prétexte.

L'Afrique aujourd'hui est suffisamment installée dans le concert des nations

Pour ne plus se regarder comme le maillon faible, il faut travailler et développer un leadership pertinent conformément à ce que l'on ambitionne. Ce 21è siècle est aussi un siècle d'éveil des consciences africaines, c'est le siècle d'après celui de l'affranchissement. Des esprits libres aspirent à tellement de choses, le rêve est permis et les ambitions fusent de partout... « Par ailleurs prendre la France ou l'Occident comme bouc émissaire pour justifier la contre-performance de l'Afrique est une erreur, cela est certainement dû au manque de courage nécessaire pour assumer nos limites et manquements », écrit l'auteur.

Pour le jeune essayiste, beaucoup de choses ont été faites depuis les indépendances, mais il y a encore tellement de choses à faire. Le génie est tenu par le témoin de la créativité qui doit se transmettre sans ambiguïté pour espérer aller plus loin et plus vite. « Nous devons conjuguer nos intelligences pour réussir à développer des réflexions pertinentes, qui à leur tour permettront d'élaborer des stratégies efficaces, propices à un leadership à la hauteur des configurations mondiales, ainsi qu'une gouvernance saine et performante pour atteindre le développement escompté. »

Marc Alain Mantot, titulaire d'un master en sciences de gestion, est un cadre du secteur privé qui évolue désormais en tant que consultant en « Business development ». Enseignant en management des organisations, il est aussi acteur politique en République du Congo. Il est le fondateur de l'association « Kimia », qui œuvre pour favoriser un pont entre les diasporas africaines de France et le continent ; mais aussi pour mobiliser plus d'engagements au profit de l'Afrique.