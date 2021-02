Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Les Nations unies s'imprègnent du processus électoral

Le conseiller en paix et développement des Nations unies en République du Congo, Stean Auguste Tshiband, et le président du Conseil supérieur de la liberté et communication (CSLC), Philippe Mvouo, ont conféré respectivement le 8 février avec le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka.

« C'était juste une réunion d'information. Nous voudrions un peu nous imprégner du déroulement du processus électoral. Le président de la CNEI nous a donné l'information et nous avons compris comment les choses se passent sur le terrain. Il nous a également expliqué les différentes étapes à venir », a expliqué le conseiller en paix et développement des Nations unies.

Selon Stean Auguste Tshiband, les Nations unies qui n'ont pas de mandat électoral, appuient l'Etat dans la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD). « En tant que partenaire du pays, nous accompagnons le gouvernement dans la réalisation des ODD, mais nous ne sommes pas directement impliqués dans les élections », a-t-il précisé.

Philippe Mvouo et Henri Bouka ont de leur côté, parlé de l'aspect communication dans le cadre de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Selon lui, la CNEI joue un rôle important dans le processus électoral. « Tous les autres partenaires ne peuvent pas évoluer autrement qu'en se rapprochant de la CNEI pour mieux s'imprégner du mécanisme électoral qui est en cours. Nous, au niveau des médias, je me vois obliger toujours de me rapprocher de la CNEI pour mettre à ma disposition, les éléments possibles afin de mieux préparer les journalistes à la couverture médiatique de toutes les activités liées aux élections », a déclaré Philippe Mvouo, estimant que les journalistes ont un rôle à jouer en démocratie.