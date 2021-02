Afrique Australe: Le sommet de la SADC pourrait être reporté à nouveau en raison du Covid-19

Maputo — La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pourrait reporter à une date ultérieure, en raison du covid-19, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement prévu en mars, ont annoncé les autorités mozambicaines.

«Tout indique qu'il n'y a pas de conditions pour tenir des réunions sur place et la proposition qui existe est de les reporter pour une période à définir», a déclaré le directeur de l'Intégration régionale et continentale du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfredo Nuvunga, cité aujourd'hui par la presse officielle.

La mesure fait suite aux recommandations des ministres de la Santé de la SADC, a-t-il ajouté.

La proposition est en attente d'approbation par le chef de l'Etat mozambicain, Filipe Nyusi, en tant que président en exercice de la SADC, jusqu'en août.

Le sommet extraordinaire avait été annoncé en décembre dans le but de discuter, à Maputo, de la violence armée à Cabo Delgado, entre autres sujets.

D'abord la réunion était prévue pour janvier 2021, mais elle a été reportée en raison de la propagation du covid-19.

Le Mozambique compte 465 décès dus à la covid-19, a enregistré 44.912 infections, dont 61% se sont rétablis, depuis le début de la pandémie.

Le président mozambicain a annoncé jeudi, parmi 20 nouvelles mesures, un couvre-feu pendant la nuit, de 21h00 à 04h00, dans la zone métropolitaine de Maputo, qui comprend les districts de Matola, Boane et Marracuene.

Les nouvelles restrictions, qui sont en vigueur depuis vendredi, pour 30 jours, ont été adoptées en raison de l'augmentation du nombre de décès, d'hospitalisations et de cas de covid-19 qui ont dépassé en janvier les cas recensés durant toute l'année 2020.

«Tout indique qu'il n'y a pas de conditions pour tenir des réunions sur place et la proposition qui existe est de les reporter pour une période à définir», a déclaré le directeur de l'Intégration régionale et continentale du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfredo Nuvunga, cité aujourd'hui par la presse officielle.

La mesure fait suite aux recommandations des ministres de la Santé de la SADC, a-t-il ajouté.

La proposition est en attente d'approbation par le chef de l'Etat mozambicain, Filipe Nyusi, en tant que président en exercice de la SADC, jusqu'en août.

Le sommet extraordinaire avait été annoncé en décembre dans le but de discuter, à Maputo, de la violence armée à Cabo Delgado, entre autres sujets.

D'abord la réunion était prévue pour janvier 2021, mais elle a été reportée en raison de la propagation du covid-19.

Le Mozambique compte 465 décès dus à la covid-19, a enregistré 44.912 infections, dont 61% se sont rétablis, depuis le début de la pandémie.

Le président mozambicain a annoncé jeudi, parmi 20 nouvelles mesures, un couvre-feu pendant la nuit, de 21h00 à 04h00, dans la zone métropolitaine de Maputo, qui comprend les districts de Matola, Boane et Marracuene.

Les nouvelles restrictions, qui sont en vigueur depuis vendredi, pour 30 jours, ont été adoptées en raison de l'augmentation du nombre de décès, d'hospitalisations et de cas de covid-19 qui ont dépassé en janvier les cas recensés durant toute l'année 2020.